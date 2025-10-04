A Hamász részben elfogadta a béketervet, Donald Trump felszólította Izraelt a Gázai övezet elleni támadások azonnali befejezésére

Izrael;háború;Hamász;Gázai övezet;béketerv;befejezés;

2025-10-04 07:53:00 CEST

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt állítólag meglepte az amerikai elnök reakciója. Az egyelőre nem világos, hogy a szélsőséges palesztin terrorszervezet hajlandó-e letenni a fegyvert.

A Gázai övezet elleni támadások azonnali befejezésére szólította fel Izraelt Donald Trump amerikai elnök, miután az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító szélsőséges palesztin szervezet , a Hamász bejelentette, hogy az amerikai elnök béketervének megfelelően hajlandó mindegyik túsza szabadon engedésére és a Gázai övezetben a hatalom átadására is. Bár a palesztinok azt egyelőre homályban hagyták, hogy a fegyvert is leteszik,-e, a tulajdonában lévő mikroblogportálon, a Truth Socialön azt írta, hite szerint most már a Hamász is kitartó békét akar. Felszólítására válaszul Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala a maga részéről jelezte, kész a tárgyalások megkezdésére a túszok szabadon engedéséének feltételeiről, az izraeli hadsereg (IDF) pedig közölte – idézi a The Times of Israel –, hogy politikai utasításnak megfelelően Ejal Zamir vezérkari főnök elrendelte, az IDF álljon készen a trumpi béketerv első fázisának a hatályba léptetésére.

Az Axios úgy tudja, az IDF fel is fogja függeszteni a nagy nemzetközi felhördülést keltő támadásait a kétharmad Balaton méretű palesztin földsáv központja, Gázaváros ellen, Benjamin Netanjahut pedig meglepte az amerikai elnök reakciója, izraeli politikai körökben először legalábbis a trumpi béketerv elutasításaként ítélték meg a Hamász bejelentését. A trumpi béketerv egyébként 72 órát ad a Hamásznak arra, hogy átadja az összes még életben lévő túszát, illetve a halott túszainak a földi maradványait, aminek a fejében az izraeliek 250 palesztin foglyot engednek szabadon.

Musza Abu Marzuk, a palesztin szélsőségesek vezetője, az al-Dzsazírának erről azt mondta, egyetért a trumpi béketerv első kilenc pontjával, de a halott túszok a földi maradványainak a felkutatása akár hónapokat is igénybe vehet még.

Katar és Egyiptom sietve jelezte, hogy hajlandó közvetíteni az izraeliek és a palesztinok között.

Donald Trump korábban a pokollal fenyegette meg a Hamászt, ha a palesztin szélsőségesek vasárnapig nem bólintanak rá az elképzeléseire. Kedden az amerikai elnök még három-négy napot ad a Hamásznak béketerve elfogadására, amely a palesztin terrorszervezet lefegyverzését is előírja, annak ellenére, hogy a Hamász eddig élesen elutasította az erről szóló felvetéseket. Az amerikai elnök leszögezte, nincs lehetőség a béketerv pontjainak újratárgyalására, módosítására. A Hamász először úgy reagált, hogy elemzi a javaslatot, majd arab médiában felröppenő információk szerint a közvetítő országok diplomáciájának segítségével próbálta az elképzelései megváltoztatásáról győzködni Dnald Trumpot.

A tervben egyébként szerepel az izraeli hadsereg fokozatos kivonulását a Gázai övezetből, valamint egy nemzetközi szervezet által vezetett átmeneti kormány kinevezését Gázában, amelyben már nem kaphat szerepet az enklávét 2005 óta uraló Hamász.

Az izraeli haditengerészet eközben pénteken a Greta Thunberg nevével fémjelzett, a gázai blokád megtörésére vállalkozó Global Sumud nemzetközi segélyszállító békeflotta utolsó hajóját is feltartóztatta és az asdódi kikötőbe irányította. A gázai háború és az övezetben uralkodó humanitárius válság ellen tiltakozó Szabadság Flottilla Koalíció jelezte - még népesebb flottilla indult már útnak Olaszországból és Törökországból. Az izraeli külügyminisztérium pedig azt közölte, a csütörtökön feltartóztatott flotta 40 lefoglalt hajóján nem találtak semmilyen segélyrakományt, ami megmagyarázza, miért utasították vissza a szervezők azt, hogy átadják a segélyeket egy katolikus szervezetnek, hogy az juttassa el a Gázai övezetbe.