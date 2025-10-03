Donald Trump poklot ígér a Hamásznak, ha a palesztin terrorszervezet vasárnapig nem fogadja el a gázai béketervét

Izrael;Hamász;Egyesült Államok;Gázai övezet;béketerv;ultimátum;Donald Trump;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-03 17:40:00 CEST

Az amerikai elnök ultimátuma szerint ez az utolsó esély, ha nem lesz megállapodás, akkor „olyan poklot szabadítanak” a terrorszervezetre, amelyet még soha senki nem látott.

Donald Trump amerikai elnök ultimátumot adott a Hamásznak: a palesztin terrorszervezetnek vasárnap estig el kell fogadnia az Egyesült Államok gázai béketervét, különben „pokoli” következményekkel számolhatnak – írja a BBC.

A terv a harcok azonnali leállításáról, valamint a Hamász által fogva tartott 20 élő izraeli túsz, illetve a halottnak hittek földi maradványainak visszaszolgáltatásáról szól 72 órán belül, aminek a fejében több száz gázai foglyot bocsátanak szabadon. Donald Trump a saját közösségi oldalán (Truth Social) pénteken úgy fogalmazott, ez az utolsó esély, „ha a megállapodás nem jön létre, olyan pokol szabadul el a Hamászra, amit még soha senki nem látott”. Így vagy úgy, de béke lesz a Közel-Keleten – fűzte hozzá.

A közvetítők – köztük arab és török tárgyalópartnerek – sürgetik a Hamászt a pozitív válaszra, azonban a terrorszervezet katonai szárnyának vezetője jelezte, hogy valószínűleg el fogják utasítani az amerikai javaslatot. Ezzel szemben Hamász katari politikai vezetésének egyes tagjai nyitottak lennének az elfogadására, bizonyos módosításokkal, az ő befolyásuk azonban korlátozott, mivel nincs közvetlen ellenőrzésük a túszok felett.

Többen azért is ellenezhetik a megállapodást a terrorszervezeten belül, mert a Hamásznak a fegyvernyugvás első 72 órájában át kellene adnia minden túszt, ezzel pedig lenulláznák az alkupozíciójukat, hiszen ők az egyetlen tárgyalási eszközük. Jelenlegi becslések szerint 48 embert tartanak még fogva Gázában, de közülük csak mintegy 20-ról feltételezik, hogy még életben van.