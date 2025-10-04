Ismeretlen drónok közeledéséről kaptak hírt, megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét

Csehország;repülőtér;rendőrség;Prága;drónok;

2025-10-04 09:22:00 CEST

Az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

Megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő. A nemzetközi repülőtér működése nincs korlátozva – közölte Denisa Hejtmánková, a repülőtér szóvivője péntek este a CTK hírügynökséggel.

A rendőrség az X-en közölte, hogy amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat. A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek. A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket és szükség esetén készek beavatkozni. Az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva.

Később a rendőrség megerősítette, hogy kész a beavatkozásra, de ismételten rámutatott: a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz drónészlelések miatt, legutóbb, péntek este a müncheni repülőtéren állt le ismét a légiforgalom. Alexander Dobrindt német belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.