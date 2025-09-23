Drónokat észleltek Dánia és Norvégia felett, ideiglenesen lezárták a koppenhágai és az oslói repülőteret

repülőtér;Koppenhága;Norvégia;Dánia;drón;

2025-09-23 06:56:00 CEST

A légikikötők nagyjából négy órán át tartottak zárva, a két ország hatóságai együttműködnek a történtek felderítésében.

Drónok észlelése miatt ideiglenesen lezárta fő repülőtereit Dánia és Norvégia – írja a BBC.

A dán rendőrség egyelőre nem tudta megerősíteni a skandináv régió legforgalmasabb repülőtere, a koppenhágai repülőtér környékén feltűnt drónok pontos típusát és számát.

– Nem tudni, honnan jöttek. Azt sem tudni, hogy azóta hová repültek

– mondta egy sajtótájékoztatón Jakob Hansen rendőrfőkapitány-helyettes, aki szerint a drónok közül egyet sem fogtak el.

A koppenhágai repülőtér – a működés csaknem négy órán át tartó felfüggesztése után – kedden, 00:30 körül nyitott meg újra. Az oslói repülőtér is megnyílt a légtér körülbelül négy órás lezárása után.

A dán hatóságok azt is közölték, hogy a nyomozás részeként „számos intézkedést” végrehajtanak, de ezzel kapcsolatban nem árultak el további részleteket. A repülőtér közleményében késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett, valamint arra kérte az utasokat, hogy érdeklődjenek járatuk helyzetéről a légitársaságoknál.

A hatóságok korábbi közlése szerint hétfő éjszaka két-három nagyméretű drón jelent meg a koppenhágai repülőtér környékén. Arra az újságírói kérdésre, hogy orosz drónok voltak-e, Jakob Hansen annyit mondott,

ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök később, egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy Oroszország szeptember 22-én megsértette a NATO légterét Koppenhágában, de az információ forrását nem jelölte meg. A Flightradar24 szerint

legalább 35, Koppenhágába tartó járatot tereltek el a repülőtér lezárása miatt, késések továbbra is fennállnak.

A norvég rendőrség eközben arról számolt be, Oslóban hétfő este észleltek egy drónt a fő repülőtér közelében. A reptér szóvivője közölte, a légteret 00:00 órakor zárták le „drónmegfigyelés” miatt, az érintett járatokat pedig a legközelebbi repülőtérre irányították át. Helyi idő szerint 04:30 körül tudatta, hogy újra megnyitották az oslói repülőteret.

A dán rendőrség együttműködik a norvég hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy a történtek közt van-e kapcsolat.