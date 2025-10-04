Káoszt okoz a Hollandián átvonuló Amy ciklon a légi közlekedésben

Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián áthaladó Amy nevű ciklon miatt – jelentette be a légikikötő.
A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, hogy járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál.
A KLM holland légitársaság már pénteken járattörlésekről adott hírt. A légitársaság mellett a legtöbb járatot az AirFrance törölte, amely felhívta a figyelmet, hogy
az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak.
A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is.