Káoszt okoz a Hollandián átvonuló Amy ciklon a légi közlekedésben

2025-10-04 12:56:00 CEST

Az Egyesült Királyságban és Írországban is figyelmeztetést adtak ki.

Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián áthaladó Amy nevű ciklon miatt – jelentette be a légikikötő.

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, hogy járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál.

A KLM holland légitársaság már pénteken járattörlésekről adott hírt. A légitársaság mellett a legtöbb járatot az AirFrance törölte, amely felhívta a figyelmet, hogy

az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak.

A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is.