A Zsolt bácsit elsőként említő Látó János is felszólal Puzsér Róbert tüntetésén

Kossuth tér;tüntetés;Juhász Péter;Puzsér Róbert;

2025-10-04 13:49:00 CEST

Az eseményt 17 órától tartják a Kossuth téren.

Elég a megfélemlítésből! – szolidaritási demonstráció Juhász Péter mellett címmel hirdetett tüntetést Puzsér Róbert vasárnapra, 17 órára a Kossuth térre.

Most kiderült, hogy kik szólalnak fel az eseményen, és köztük van Látó János is, aki a Juhász Péter által nemrég nyilvánosságra hozott hangfelvételen először említette Zsolt bácsit.

Rajta kívül felszólal még Bizzer Mátyás, Bogos Csaba, BRUMIKO, Czutor Zoltán, Füzi Viktor, Hadházy Ákos, Juhász Péter, Láng Balázs, Nagy-Bandó András, Paizs Miklós, Pajor Tamás, Pankotai Lili, Pilz Olivér, Puzsér Róbert, Radics Péter, Rácz Béla, Szabó Márton, Tóth Jakab, Törley Katalin és Varga Etele.

Az esemény leírásában kiemelik, csütörtök reggel az ügyészség házkutatást tartott Juhász Péternél, az Együtt egykori elnökénél, Kocsis Máté pedig Facebook-bejegyzésében nyilvánvalóvá tette, hogy ez kifejezetten az általa ígért megtorlás szándékával történt. „Juhász Péter a vasárnapra tervezett Megbékélésmenetünk egyik felszólalója lett volna – az őt ért fenyegetés mindannyiunk megfélemlítésének szándékával zajlik: a hatalom azt üzeni, hogy bármelyikünk a megtorlás következő célpontja lehet. E helyzetben a Polgári Ellenállás nem tehet mást, mint hogy válaszüzenetet küld a hatalomnak: nem félünk, és kiállunk fenyegetett bajtársunk, Juhász Péter mellett. Sajnálattal elhalasztjuk a Megbékélésmenetet, és vasárnap este a Kossuth térre vonulunk Juhász Péter szabadságának védelmében. A hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot” – hangsúlyozzák a szervezők.