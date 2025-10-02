Juhász Péter hatósági vegzálása miatt Puzsér Róbert lefújta a Megbékélésmenetet, vasárnapra mindenkit a Kossuth térre hív

rendőrség;Kossuth tér;tüntetés;Juhász Péter;Puzsér Róbert;vegzálás;kiállás;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2025-10-02 16:32:00 CEST

A publicista, a Polgári Ellenállás mozgalom elindítója közölte, a testükkel védik az influenszert, az Együtt volt elnökét.

„Betámadták az egyik felszólalónkat, kiállunk érte, a testünkkel védjük meg Juhász Pétert!” – közölte a Magyar Hang Puzsér Róbert a lapnak adott nyilatkozatát arról, hogy miért halasztják el az október 5-re vasárnapra tervezett Megbékélésmenet című rendezvényt, és helyette mindenkit a Kossuth térre várnak vasárnap délután öt órára. Ahogy mondta, ez Juhász Péter melletti szolidaritási demonstráció lesz.

Puzsér Róbert az esemény ötletgazdájaként úgy fogalmazott, ez egy új helyzet, a Hunniát és Pannoniát, a kettészakított országot megbékíteni kívánó rendezvényt elhalasztják.

Amint arról lapunk is beszámolt, A Központ Nyomozó Főügyészség közleményt adott ki csütörtök délelőtt. Eszerint Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról.

Előző napon szerdán a Népszava videóinterjút készített a volt ellenzéki politikussal, aki jelenleg influenszerként tevékenykedik. Abban megkérdeztük, keresték-e már a hatóságok, mire ő úgy válaszolt: – Miért keresnének?….. Mire hivatkozva, hogy kiadtam egy interjút, amiben egy Zsolt nevű embert valaki valamivel megvádolt? Ki az a Zsolt? Tenném fel a kérdést halkan. Miért nem annak mennek utána, ki az a Zsolt bácsi? Juhász Péter a műsorban hangsúlyozta, ő senki ellen sem fogalmazott meg pedofilvádakat, őt egy lelkész kereste meg a „Zsolt bácsi” névvel, amelyről „a fiatalok” azt mondták, egy magas rangú politikushoz köthető.

A történtek után Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője posztban ismerte el, hogy a Juhász Péter elleni eljárás más a megtorlás része. Arra a megtorlásra gondolhatott, amit ő maga ígért meg korábban, miután a Szőlő utcai ügyben felvetődő vádakat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes parlamenti felszólalásával magára vette, és amiből a kormánypárt államellenes összeesküvés-elméletet gyártott, súlyos következményekkel fenyegetve politikusokat, újságírókat és influenszereket. Kocsis Máté azt állítja, van egy liberális hálózat, amely a társadalom felforgatásán dolgozik évek óta.