Szóváltás az ellentüntetők és Tordai Bence között

Pécs;ellentüntetők;Pécs Pride;

2025-10-04 13:50:00 CEST

A Telex szerint a politikusok sajtótájékoztatóját Gaudi-Nagy Tamás zavarta meg, aki számonkérte az EP-képviselőket, hogy Magyarországon miért vétenek a hatályos törvények ellen. Nicolae Ștefănuță erre azt mondta, hogy a szeretetet nem lehet betiltani. Ezt követően Gaudi-Nagy Tamás és a Mi Hazánk több másik aktivistája Tordai Bence parlamenti képviselővel keveredett szóváltásba.

A tömeg délután egykor kezdett gyülekezni a zsinagóga előtti Kossuth Lajos téren. Fél órával az indulás előtt a tér nagyjából fele telt meg, az is szellősen. Az Irgalmasok utcája felől szélsőjobboldali ellentüntetők jöttek, a Mi Hazánk zöld zászlajával. Kettős rendőrsorfal választja el a felvonulóktól. A gyülekező tüntetők azt skandálták: „Szabad ország, szabad szerelem” és „Nem vagytok egyedül”. A magyar, a szivárványos és transzneműek zászlói mellett a pécsi Pride-on saját stábbal vesz részt a Háttér Társaság, az Amnesty International és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is, az ő zászlóikat lehet látni a magasban.