Idén Péterffy Attila polgármester is részt vesz a Pécs Pride-on

2025-10-04 14:57:00 CEST

Olyan határt léptünk át, ami miatt most már itt vagyok én is – mondta.

A tömegben Péterffy Attila, Pécs polgármestere a Partizánnak elmondta, először van Pride-on, és azért jött el, mert fel akarja emelni a hangját az ellen, hogy a Pécs Pride felvonulóinak sérülnek az alapjogai, és csorbul a véleményszabadságuk. – Az elmúlt években úgy éreztem az a feladatom, hogy azt biztosítsam, hogy aki ki akarja fejezni a maga véleményét, az kellően szabadon tegye. De miután a pécsiek többsége nem Pécs Pride melletti, ezért úgy döntöttem, hogy őket is képviselnem kell – hangsúlyozta. Hozzátette, azzal, hogy itt van, politikai célkeresztet tesz a Pécs Pride-ra.

– magyarázta, hozzáfűzve, ha kap lehetőséget, készen áll felszólalni, a szervezők is tudják, hogy vonul.