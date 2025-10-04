Nemsokára érkezik a panasz a strasbourgi bíróságra

Pécs;Magyar Helsinki Bizottság;Pécs Pride;

2025-10-04 14:59:00 CEST

Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogi munkatársa a Patrizánnak elmondta, a szervező jogi képviselőjeként van itt, akit képviselt a Kúria előtt is, miután a rendőrség megtiltotta a felvonulást, és probléma esetén jogi segítséget nyújt neki. A rendőrség – folytatta – arra hivatkozott, hogy a Pécs Pride a gyülekezési törvény márciusban elfogadott módosításával ellentétes. Mint mondta, a Kúria május óta azon az állásponton van, hogy neki semmilyen teendője nincs, szerinte irreleváns, hogy ez ellentétes az emberi jogok európai egyezményével, az uniós joggal, „neki mechanikusan alkalmaznia kell azt az embertelen és alapjogokat súlyosan korlátozó törvényt, amit az Országgyűlés megalkotott”. – Ez az a jogértelmezés, ami minden bizonnyal el fog bukni az Emberi Jogok Európai Bíróságán – jegyezte meg. Hozzátette, a Magyar Helsinki Bizottság együttműködik a többi civil jogvédő szervezettel, nemsokára bemegy az első panaszuk a strasbourgi bíróságra ezzel a jogszabállyal, illetve ennek az alkalmazásával kapcsolatban.

Szekeres Zsolt kiemelte, a szervező nagyon sokat kockáztat, és nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, amire mindannyiunknak szükségünk van, ha valódi jogállamban szeretnénk élni.