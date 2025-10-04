Péterffy Attila: Itt kell állnom a megtiport szabadságjogok, a bűnös kirekesztés miatt

Pécs;zöldek;EP-képviselő;főszervező;Péterffy Attila;Pécs Pride;

2025-10-04 17:02:00 CEST

A polgármester és több felszólaló is kiemelte a civil összefogást és a szeretetet, mint a pécsiség lényegét.

„Nem hajlunk meg a félelem előtt” – hangzott el az ötödik Pécs Pride záróeseményének jelszava a Tettyén felállított színpadon, ahol a résztvevők elsőként egy perces néma tiszteletadással adóztak az LMBTQ-közösséget ért támadások áldozatai előtt.

Miután a Zöldek EP-képviselője Terry Reintke üdvözölte a Pécs Pride résztvevőit, Péterffy Attila, Pécs független, ellenzéki támogatással második ciklusát töltő polgármestere szólt a megjelentekhez, elöljáróban Martin Luther Kinget idézve: „Az igazságtalanság bárhol történjen is, mindig fenyegetést jelent az igazságra.” – A hatalom most a városunkban fenyeget, alattomos sunyi törvénymódosítással tiltotta be a Pride-ot. A hatalom most Pécsen tiporja az alapvető jogokat. Ez a tiltás olyan, mint ha az öt éve növő fának megtiltanák, hogy gyökeret eresszen – mondta a polgármester, aki az elsőként betiltott Budapest Pride napján döntötte el, hogy itt lesz.

– Itt kell állnom a megtiport szabadságjogok miatt, a bűnös kirekesztés miatt, amely börtönnel fenyeget. Nem hagyjuk! – tette hozzá, akivel együtt skandálta tömeg: Nem hagyjuk! Pécs vezetője kiemelte, hogy a megfélemlített civilekért, a megzsarolt újságírókért is kiáll.

– A diákoktól elvették a szabad oktatást, a sajtótól a tiszta, őszinte hangot. Tegnap ezt hagytuk, de ha ma nem szólunk, holnap már nem lesz hol, nem lesz kinek és nem lesz kivel szólni. A hallgatás beletörődés. Nem csak polgármester vagyok, hanem szabadgondolkodású pécsi, a szabadságért és a civilekért vagyok itt, akik összetartják városunk közösségét. Nélkülük nincs szabad Pécs. A szabadság, a demokrácia és a civil Pécs, a civil közösség mellett állok ki. Pécsiség mindenkor – zárta beszédét Péterffy Attila.

Buzás-Hábel Géza fő szervező visszaemlékezett az öt évvel ezelőtti kezdetre, s leszögezte: a szabadság és az emberi méltóság nem lehet alku tárgya. – A Pride ma nem lehet igazi ünnep, hanem kiállás a gyűlölet, a sötétség ellen – mondta, és külön üzent a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak: „Nem félünk!” – Méltóságban, szabadságban, egyenlőségben akarunk élni. A következő években is, mindig ki fogunk állni az elnyomottakért, a kisebbségekért. Öt éve elkezdtünk egy történetet, amely a bátorságról, a szeretetről, a kitartásról szól – fogalmazott Buzás-Hábel Géza, hogy a jövőben sem hagyják abba.

A színpadon korábban felszólalt Martos Csongor vadgazdálkodási aktivista szerint egyre nehezebb közlekedni a vadállatok miatt, de a szabályokat figyelmen kívül hagyó sofőrök miatt is, akik veszélyesek a gyermekeinkre is. A rendezők részéről elhangzott, hogy a rendőrség elkezdte büntetni a Pécs Pride részvevőit, de felszólították az érintetteket, hogy ne fogadják el a büntetést, mert később, az esetleges eljárásokban jogvédő szervezetektől segítséget kapnak. Végül kiderült, hogy nem a részvétel miatt büntettek többeket a rendőrök, hanem azért, mert eltakarták az arcukat. Ez a hatályos törvények szerint tilos, ezért a szervezők arra kérték az érintetteket, hogy ne tegyék.