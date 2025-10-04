Elvitték a másfél milliárd forintos főnyereményt az ötös lottón

ötös lottó;október;2025;

2025-10-04 20:28:00 CEST

Volt telitalálat a Jokeren is.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

8 (nyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

49 (negyvenkilenc)

A fenti öt számmal valaki elvitte a főnyereményt, egészen pontosan 1 521 411 340 forintot, a 19 darab négytalálatos szelvény tulajdonosa eközben egyenként 2 374 850 forinttal vigasztalódhat. (Ebből azért elég sok játékra futhatja a jövő héten.) Az 1831 darab háromtalálatos szelvény tulajdonosának a nyereménye egyenként 26 990, a 65 352 darab kéttalálatos nyereménye egyenként 2860 forint.

A Joker száma 496826, valaki ezt is eltalálta 41 779 740 forintért.