Elvitték a másfél milliárd forintos főnyereményt az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
8 (nyolc)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
49 (negyvenkilenc)
A fenti öt számmal valaki elvitte a főnyereményt, egészen pontosan 1 521 411 340 forintot, a 19 darab négytalálatos szelvény tulajdonosa eközben egyenként 2 374 850 forinttal vigasztalódhat. (Ebből azért elég sok játékra futhatja a jövő héten.) Az 1831 darab háromtalálatos szelvény tulajdonosának a nyereménye egyenként 26 990, a 65 352 darab kéttalálatos nyereménye egyenként 2860 forint.
A Joker száma 496826, valaki ezt is eltalálta 41 779 740 forintért.