24 oldalas zsebkönyvben magyarázza az Orbán-kormány 16 évének eredményeit a CÖF-CÖKA

2025-10-05 15:56:00 CEST

Kilenc oldalon sikerült bemutatni a 16 évet, a füzet jelentős részét ugyanis Csizmadia László előszava és a képek teszik ki.

A CÖF-CÖKA nekirugaszkodott, hogy összefoglalja az idestova 16 éve kétharmaddal regnáló Orbán-kormány eredményeit. Ezt egy „emlékeztető zsebkönyv” formáját viseli, de nem vitték túlzásba, a honlapjukon is elolvasható alkotás mindössze 24 oldalt tesz ki és annak is csak kevesebb mint a fele szól a tényleges eredményekről, vagy legalábbis, amit a CÖF-CÖKA annak könyvel el.

A „tényfeltáró Folyami Polgárnaszádra, a CÖF-CÖKA egyedülálló országjárására készült kiadvány”, amely a Magyarország kormányzásának 16 éve tettekben és számokban címet viseli, tartalmát tekintve a következőkből áll:

5-10. oldal: Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnökének előszava;

13-14. oldal: a „patrióta eszmeiség” összefoglalása;

15-16. és 18-24. oldal: a 2010 és 2025 közötti Orbán-kormány eredményei;

4 egész oldalt kitevő kép.

Vagyis az Orbán-kormány több mint 15 éve tartó teljhatalmának eredményeit a CÖF-CÖKA össze tudta foglalni 9 kis oldalban. A mű meglehetősen nagy hányadát kitevő előszóban Csizmadia Lászlónak már a rendszerváltásról is a Nagy Imre újratemetésekor elhangzó Orbán-beszéd jutott eszébe, amit „történelmi fordulópontnak" tart. Ezután a CÖF-CÖKA elnök felsorolja a Horn-Gyurcsány-Bajnai éra kudarcait, amelyhez a fideszes álcivil szervezet a következőt is hozzáfűzte: „rafinált módon - saját támogatásuk megtámasztására - álcivil szervezeteket hoztak létre, amelyeket intézményes formában a Nemzeti Civil Alapból finanszíroztak”. Ami a Fidesz-KDNP-t illeti, Csizmadia Lászlón hangsúlyozza, nincs még egy pártszövetség Európában, amely egymás után négy kétharmadot szerzett. Természetesen belefért az Európai Unió bírálata is, továbbá, hogy az EU-ban is „kezdik belátni, hogy az úgynevezett magyar út jó irányba vezet". Majd a jövő évi választásokhoz közeledve azzal zárta ebbéli gondolatait, hogy „járt utat a járatlanért el ne hagyj!”

„Patrióta eszmeiség” címén a füzet felsorolja az Orbán-kormány által gyakorta hangoztatott ideológiai szólamokat Orbán Viktor- és Szijjártó Péter- idézetek kíséretében, de valahogy beleszövi azt is, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a USAID világszerte 6200 újságírót és 707 médiát pénzelt.

Ezt követően jutunk el a címben hangoztatott eredményekhez, amelyek közül mindjárt az első egy megkérdőjelezhető pont, ugyanis a „nemzetegyesítés” címszót kapta, amely az országban tapasztalható, meglehetősen súlyos megosztottság fényében akár ironikusan is hathat. A CÖF-CÖKA mindenesetre ez alatt az anyaország és a határon túli magyarok kapcsolatát érti, a nemzeti és kulturális hagyományok őrzését a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

A kiadvány ezt követően kifejti, mit jelent „Európa legnagyobb adócsökkentése”, kiemelve az egykulcsos, 15 százalékos adórendszer bevezetését és a társasági adó csökkentését. Szól arról is, hogy bizonyos alapvető élelmiszerek áfája 5 százalékra csökkent, eközben pedig nagyvonalúan kifelejti, hogy az általános magyar áfa rekordmagas az EU-ban, 27 százalékos. A következő pont „Európa legnagyobb családtámogatási rendszere”, itt felsorolja a családi adókedvezményt, a csokot, a Babaváró támogatást, az első házasok adókedvezményét, az anyák adómentességét és a gyed összegének emelését.

A továbbiakban a következőket sorolja fel a prospektus:

fiatalok támogatása (például Otthon Start Program, amelynek lakásár-növelő hatásairól nem esik szó);

„rablóprivatizáció helyett gondoskodó kormányzás”;

„segély helyett munkahelyteremtés”;

bérek emelkedése, természetesen nem említve az Európa-rekorder inflációt;

kiemeli, hogy 2024-ben a szegénység, illetve társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma valamivel az EU-s átlag alatt volt;

történtek infrastruktúra-fejlesztések;

nemzeti vagyongyarapodás;

állami befolyás a vízközművek felett;

munkahelyteremtő beruházások;

nemzeti konzultációk.

Ez utóbbiról a szöveg hangsúlyozza: az Orbán-kormány „szinte egyedülálló módon” kikéri a polgárok véleményét a sorsdöntő kérdésekben. Ezzel pedig szűk 16 év összefoglalója be is fejeződött.