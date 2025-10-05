A Demokratikus Koalíció bemutatta a 106 képviselőjelöltjét a 2026-os parlamenti választásra

Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2026;

2025-10-05 14:11:00 CEST

Dobrev Klára szerint csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak.

Jelöltbemutató kongresszust tartott vasárnap a Demokratikus Koalíció, amelyen Dobrev Klára bemutatta azt a 106 „bátor és elkötelezett” politikust, aki , az ellenzéki párt színeiben indul a 2026-os parlamenti választáson. Hangsúlyozta, hogy ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban.

A politikus kiemelte, hogy a Demokratikus Koalíció csapata tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze. Nyilvánvalóan a Tisza Pártra célozva hangsúlyozta, a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak. Úgy fogalmazott: – A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben.

Hozzátette, a DK jelöltjei azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől.