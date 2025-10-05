Hadházy Ákos a Ferenciek terei tüntetésről: tiszteletben kell tartani a vallási érzékenységet

tüntetés;

2025-10-05 17:15:00 CEST

Hadházy Ákos a kontrollnak nyilatkozott a Ferenciek terén tartott szokásos tüntetéséről, és arról, hogy volt egy kis konfliktusuk a kvázi nekik címzett harangozás miatt. Közben a Rolling Stonestól a Paint it Black szólt a háttérben.

A kérdésre, hogy sikerült-e érdemben megbeszélni a történteket a ferencesekkel, az ellenzéki politikus azt mondta, a szerzetesrend korrekt közleményt adott ki az ügyben, a beszélgetés részleteiről azonban nem akart bővebben nyilatkozni. Ő úgy érzékelte, hogy a rend is tudja, hogy nem volt helyes a tüntetés miatt harangozni, de elismerte azt is, hogy a tüntetőknek is figyelembe kell venni a vallási érzékenységet.

A független országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fontos, hogy gondoljunk arra, hogy azok a honfitársaink, akiket a propaganda meg tud téveszteni, azok nem elkövetők, hanem áldozatok. Mindemellett úgy érzi, a Fidesz-KDNP-vel nem lehet megbékélni, a több millió megtévesztett honfitársainkkal azonban igen. Az igazi megbékélés majd a rendszerváltás után jöhet el.

Hadházy Ákos később még kitért rá, hogy a legmocskosabb és aljasabb dolognak tartja, hogy Orbán Viktor azzal hergel ellene, hogy aki a hatalmat támadja, az az egyházat támadja. Hangsúlyozta, természetesen semmi olyanról nincs szó, amit a Fidesz kommunikációs gépezete terjeszt, állítása szerint még olyan híresztelés is megjelent róla, hogy papot akar gyilkolni.

A politikus a Juhász Pétert ért hatalmi eljárásról szólva emlékeztetett, hogy az Orbán-kormány már nem is titkolja, hogy megtorlást akar. Beszélt arról is, hogy a Fidesz adóemelési szándékkal vádolja a Tisza Pártot, amit az ellenzéki formáció tagad. Itt a legtöbb azon fog múlni szerinte, hogy ki fogja tudni hatékonyabban átvinni az üzenetét. A Tisza szerinte elfogadta a Fidesz játékszabályait és ilyen terepen próbál meg győzni.