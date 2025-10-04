Orbán Viktor: 26 EU-tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de akkor mi majd védekezni fogunk

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-10-04 09:19:00 CEST

A miniszterelnök leszögezte, bevonni a háborúba akkor sem tudnak bennünket, legfeljebb megkerülni, és az nagy különbség.

Ha megtámadják a hazánkat, akkor meg kell védeni, helyt kell állni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Heteknek adott interjújában. A kormányfő hozzátette, a legfontosabb garancia arra, hogy ilyen kiélezett helyzetekkel ne találjuk magunk szembe, az a nemzeti kormányzás. Olyan kormánya és vezetése legyen a kormánynak – folytatta –, amely kizárólag Magyarország érdekét tartja sem előtt, és a nemzet első számú érdeke a béke.

Ami a koppenhágai EU-csúcsot illeti, Orbán Viktor közölte: Európának van egy háborús terve, ezt a stratégiát bemutatták, amire neki azt kellett mondania: ez mind nagyon izgalmas, de Magyarország nem áll háborúban senkivel, nekünk béketervünk van, ami arról szól, hogyan maradjunk ki. – Szerintem ez lehetséges, én ezen dolgozom – szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, ő nem ellenáll valaminek, valójában ragaszkodunk a jogainkhoz.

– Én azt nem tudom megakadályozni, hogy a franciák vagy a németek fegyvert küldjenek Ukrajnába, de hogy az Európai Unió ne küldjön fegyvert, és Magyarországot ne húzza bele egy ilyen fegyverküldési akcióba, azt meg tudom akadályozni, mert nekünk jogaink vannak. Én nem elrontani akarok valamit, nem megváltoztatni akarom a jó dolgokat, hanem megvédeni akarom a békehelyzetet

– fogalmazott. Úgy folytatta: különböző okokból nem akarunk egy unióba lenni az ukránokkal, se katonaiban, se gazdaságiban. Jogunk van ahhoz, hogy azt mondjuk, ez az unió Ukrajna irányába nem lesz kibővítve – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, mennyire fenntartható 26 másik tagállammal szembemenni, Orbán Viktor azt mondta, minden jogot meg lehet sérteni, 26 tagállam megsértheti Magyarország alkotmányos jogait, de „akkor mi majd védekezni fogunk, elmegyünk a bíróságra, és így tovább”.

– Bevonni a háborúba akkor sem tudnak bennünket, legfeljebb megkerülni, az nagy különbség

– emelte ki.

Orbán Viktor közölte, minden választás tétje most Európában az: sikerül-e a brüsszeli bürokratáknak elérni, hogy a nemzetállamok élén olyan kormányok legyenek, melyek követik Brüsszel utasításait. Szerinte ahol nem ilyen kormányok vannak, azokat le akarják váltani, és ahol győzelemre állnak a patrióták, meg akarják őket akadályozni. – Ezt akarják Magyarországon is, a Tisza Párt egy brüsszeli projekt – fogalmazott. Azt akarják – folytatta – hogy ők legyenek azok, akik majd a mostani kormány helyébe lépnek és végrehajtják azt, amit Brüsszel kér.

– Elég szemérmetlenül teszik, régebben szégyenlősebbek voltak, jobban leplezték ezt a szándékot, de ma már nem szégyenlősek, nyíltan megmondják

– jelentette ki a kormányfő. Majd megjegyezte, neki megmondták Brüsszelben, az Európai Parlamentben, hogy „maga a múlt, lépjen félre, engedje előre a tiszásokat”.

Orbán Viktor péntek este a Facebook-oldalán a szombaton megjelenő interjúról – további részleteket mellőzve – csak annyit közölt, „holnap 9:00-kor minden kiderül”.