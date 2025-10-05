Puzsér Róbert: Azok a magyar politikusok, akik eddig Moszkvával szövetkeztek, mind megbuktak

tüntetés;

2025-10-05 17:39:00 CEST

Kocsis Máté értésünkre adta, hogy a hatalom megtorlást hajt végre Juhász Péter ellen - közölte felszólalásában Puzsér Róbert. – Aki ma Juhász Péter, az holnap lehetsz te. Lehetek én, vagy lehet akármelyikünk - mondta a publicista, emlékeztetve, hogy a Nemzeti Bankot kirabló Matolcsy-klán informatikai eszközeit még mindig nem foglalták le, ellenben Juhász Péterét igen.

Tuzson Bencétől és Pintér Sándortól megkérdezte, hogy tényleg Juhász Péter levadászása volt-e a legfontosabb feladata aznap az ügyészségnek. – Milyen ország ez? - teszi fel a kérdést többször. Puzsér Róbert elmondása szerint egy olyan országban hisznek, ahol a jogrendszertől igazságszolgáltatást kap a nép, nem pedig privilégiumot a legfőbb hűbéruraknak, és ahol a megtorlással való fenyegetőzés bukást von maga után.

Hangsúlyozta, hogy a Moszkvával szövetkező magyarok eddig mind megbuktak. – A Kunok, a Rákosik, a Kádárok uralkodtak, fenyegettek, megtoroltak és végül mind eltakarodtak. Nincs kivétel" - közölte, jelezve, nem szabad szembefordulni a Szent István által kijelölt nyugati orientációval. A Juhász Péter elleni eljárás viszont egy újabb lépés Moszkva felé - figyelmeztetett.