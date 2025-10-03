Elkezdődött a fideszes megtorlás, Juhász Péter üzent Kocsis Máténak

Fidesz;házkutatás;megtorlás;Juhász Péter;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-03 05:55:00 CEST

Az ügyészség nyomozói jelentek meg Juhász Péternél, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. Közleményük szerint a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében tették ezt, noha a politikus „Zsolt bácsiról” szóló hangfelvétele nem ehhez kapcsolódik.

„Minden oké” – írta közösségi oldalára és később videónk alá Juhász Péter, miután a volt politikustól ügyészségi nyomozók csütörtök reggel elvitték a telefonját és a számítógépét. Egy nappal korábban éppen lapunk Törésvonal című műsorában kérdeztük arról, keresték-e már a hatóságok. Azt válaszolta, miért keresnék, hiszen senkit, soha, semmilyen módon nem rágalmazott. „Ezek ilyen blődségek, ezek a propaganda állításai, beleböfögik a nyilvánosságba, de valóságalapja nincs, ezt ők is tudják” – mondta.

Miután az ügyészség nyomozói elmentek tőle, azt írta: „panasszal éltem az eljárással kapcsolatban, mert amikor megkérdeztem, hogy mi alapján jöttek hozzám, mi köti össze a Szőlő utcai ügyet és a videómban hallható felvételt, akkor azt mondták, hogy mindkét ügyben magas rangú politikusok lehetnek érintettek. Jegyzőkönyvbe mondtam, hogy akkor kérem Hatvanpuszta ügyét is ide csatolni, mert ez a kapocs ott is releváns lehet.

A Központi Nyomozó Főügyészség délelőtt közleményt adott ki az ügyben: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében - az ügy teljes körű feltárása érdekében - jelenleg is bizonyítékokat foglal le a volt politikustól, Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról. (Később kiderült, mára rendelték be tanúként Juhászt).

Magyar György ügyvéd lapunknak annyit mondott: első ránézésre és hallásra az eljárásban nem lát jogellenességet. Aki elszenvedi a házkutatást, és akitől lefoglalják az eszközeit, jogosult ez ellen kifogással, panasszal élni, és az egész eljárást támadni.

Ha Juhász Pétert pénteken meghallgatják, igazmondási kötelezettsége van, nem tagadhatja meg a vallomást, mert a tanúnak kötelessége vallomást tenni. De már erre a meghallgatásra is mehet vele ügyvéd, akit ilyen esetben úgy hívnak, a tanú segítője.

Az ő feladata, hogy az eljárási szabályról kioktassa – tette hozzá az ügyvéd. Mint arról írtunk, a Szőlő utcai ügyként elhíresült történetben több szálon folyik nyomozás. Ami biztos, a javítóintézet egykori vezetőjét emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják, de a rendőrség szeptemberi tájékoztatása szerint két olyan ügy is folyamatban van, amelyekben felmerült kiskorú veszélyeztetése, illetve szexuális visszaélés bűntett gyanúja. A Legfőbb Ügyészség múlt pénteken a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonta, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el. Az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására nyomozócsoport alakul.

Lapunkban is megírtuk, Juhász Péter nemrég egy telefonhívást tett közzé, ezen egy hitoktatóként bemutatott ember beszél arról, hogy évekkel ezelőtt Ózdon tartott előadást, aminek a végén Ózd környékén lévő gyermekotthon lakói meséltek neki arról, hogy a fiúkat gyakran felkereste egy férfi, akit tévénézés közben a hangja alapján felismertek a gyerekek, és Zsolt bácsiként nevezték meg. Bár ezzel kapcsolatban semmilyen bizonyíték nem került elő, elindult a találgatás, ki lehet a megnevezett személy, ám ennek nincs köze Juhász Péter Pálhoz, a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelem miatt letartóztatott volt vezetőjéhez.

Az ügyben az Orbán-kormány megtorlást ígért, Kocsis Máté azt írta, Juhász Péter aktív szerepet vállalt az elmúlt hetek rágalom-hadjáratában, de mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül. „A mai nap talán megérteti vele is, hogy ha már volt bátorsága részt venni egy undorító álhír, egy rágalmazás felépítésében, akkor részt kell vennie az ügy jogi tisztázásában is.” Azt is hozzátette: Juhásznál nem szabad megállni, „az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.” Időközben kitette közösségi oldalára egy férfi képét és nevét, állítása szerint Látó János beszél Juhász Péter felvételén.

- Egy nagyon rossz vita kezdett erről kialakulni – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester az Euronewsnak adott interjújában a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetnél pedofilügyként kirobbant gyermekvédelmi botrányról. Úgy fogalmazott: a magyar gyermekvédelem romokban, a magyar szociális ellátórendszer romokban. Az államnak az a képessége, hogy rászorulókon segítsen, az el lett felejtve, és az állam egy hatalmi-gazdasági gépezetté vált. Úgy csinálnak, mintha púp lenne a hátukon a gyermekvédelem, amivel foglalkozni kell ahelyett, hogy vennének még egy repteret valahol." Szerinte a Szőlő utca ügye a jéghegy csúcsa, és akkor tudják jól használni, ha a jéghegy egészéről is beszélnek. – De a csúcs is kivizsgálásra szorul, nem lehetséges, hogy az ilyen egészen gyomorforgató bűncselekmények láthatatlanul maradnak. És kiprovokálják a politikai rágalmazásokat, amelyek a hitem szerint, vagy a reményeim szerint megalapozatlanok. De nem az a vita, hogy ki volt Zsolt bácsi. Az a vita, hogy hogyan működik a magyar állam, és képes-e ellátni a legalapvetőbb feladatait a gyermekvédelem területén – hangsúlyozta Karácsony.

Juhász Péter: Az én hangfelvételem nem kapcsolódik Juhász Péter Pálhoz

Mi történt reggel? – kérdeztük a volt politikustól, akinél délelőtt házkutatást tartottak.

Épphogy hazaértem, miután elvittem a gyerekeket az iskolába, csöngettek az ajtón 9:15-kor. Tájékoztattak arról, hogy Juhász Péter Pál és társai ügyében nyomoznak, és ennek keretén belül kérik azt a hangfelvételt, amit én kiraktam a YouTube-oldalamra.

Ezen a hangfelvételen nincs szó a Szőlő utcáról...

Hát ez az. Ózd környéki ügyről beszél a megszólaló. Kérdeztem is, hogy ezt ugyan miért kérik, hiszen semmilyen kapcsolódása nincsen Juhász Péter Pálhoz. Mire ők azt mondták, hogy hát mindkettőben magas rangú politikus érintettsége lehetséges. Én meg mondtam, hogy ha ez a kapcsolat, akkor Hatvanpusztán is nyomozzanak, mert ott is magas rangú politikus érintettsége lehetséges korrupciós vonalon. Mivel több bűncselekmény elkövetésébe nyomoznak, a korrupciót semmiképp ne zárják ki.

Legalább az ügyvédjét felhívhatta?

Azt engedték, és ő arról tájékoztatott, hogy tök mindegy, mit mondok, vagy mit csinálok, ha nem adom át azt, amit akarnak, akkor elveszik erővel. Egyébként együttműködő voltam végig.

Mit vittek el?

Itt is van egy érdekes szál. Ugye van az a készülék, amivel a hangfelvételt készítettem, az egy dedikált szerkezet, ezekkel készítem a videókat, és rögzítem a hangot is. Ezt elvitték, ahogy a számítógépemet is. Meg azt a telefonom, amivel kommunikálok, a mindennapi életemet intézem a számlafizetéstől a gyerekekkel való kapcsolattartásig. Ezt is vitték, hiába kérdeztem, hogy annak mi köze van ehhez az egészhez.

Mi várható?

Péntekre berendeltek az ügyészségre meghallgatásra. Nyilván elmegyek, de csak azt tudom mondani, amit reggel is elmondtam, itt is minden kérdésre válaszoltam. Az ügyvédemmel még nem beszéltem azóta, igazából nincs jelentősége, mert színtiszta a lelkiismeretem, rágalmazást nem követtem el senki irányába. Ez egyébként szóba se került itt. Az én hangfelvételem nem kapcsolódik Juhász Péter Pálhoz, innentől érdeklődéssel várom a folytatást.

Megkérdezték, hogy ki az, aki a hangfelvételen beszélt?

Igen, én pedig megmondtam nekik, megadtam a telefonszámát is, mert nem kért anonimitást. Csak egyszerűen nem volt értelme annak, hogy a nyilvánosság elé álljon arccal, mert csak személyes támadásoknak tette volna ki magát. Innentől viszont őt is hívják majd tanúnak, és akkor neki a hamis tanúzás terhe mellett meg kell megmondani Zsolt bácsi vezetéknevét is, amit a fiataloktól tud. Pedig eddig pont azért nem hozta nyilvánosságra, hogy véletlenül se rágalmazzon bizonyíték nélkül senkit.

Meglepte a nyomozók megjelenése, vagy azért számított rá?

Ez kettős dolog. Egy jogállamban teljesen elképzelhetetlen lenne egy ilyen akció. Ez úgy működne, hogy felhívnak telefonon, megkérik, hogy fáradjak be tanúvallomást tenni, és vigyem magammal az adathordozót. De mivel nem jogállamban élünk, ezért tulajdonképpen számítottam egy ilyen akcióra. Mondtam is a gyerekeknek, hogy ne lepődjenek meg, ha rendőrök jönnek hozzánk.

Kocsis Máté reakcióját olvasta? Azt írta, ön drogos, és itt nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat.

Felszólítom Kocsis Mátét, hogy ne rágalmazzon, illetve azt üzenem neki, hogy kapja be.