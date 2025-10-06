Százezrek tüntettek Amszterdamban a gázai háború ellen

Izrael;tüntetés;Hollandia;Gáza;Amszterdam;

2025-10-06 07:35:00 CEST

Három hét múlva Hollandiában jön a parlamenti választás.

Több százezer ember vonult fel vasárnap Amszterdam utcáin, hogy határozottabb fellépésre ösztönözzék a holland kormányt Izrael gázai háborújával szemben – írja a Reuters.

A szervezők becslése szerint mintegy 250 000 résztvevő vett részt a megmozduláson, amit a helyi rendőrség is megerősített. A demonstrálók többsége vörös ruhát viselt, ezzel fejezve ki szolidaritását a Gáza ostromával szembeni szimbolikus „vörös vonal” mellett. A „vörös vonal menete” nevű esemény a májusban, Hágában tartott nagyszabású demonstráció folytatása volt, és néhány héttel Donald Trump amerikai elnök béketervének bejelentése előtt szervezték meg. A PAX Netherlands képviselői hangsúlyozták, hogy Gázában a béke megteremtésében bíznak, ugyanakkor kiemelték: Trump javaslata nem befolyásolta eltökéltségüket.

A résztvevők az eső ellenére is végigjárták a holland fővároson keresztül vezető, hat kilométer hosszú útvonalat, miközben palesztin zászlókat lengettek, „Szabad Palesztinát!” skandáltak, és olyan feliratokat tartottak, mint „Izrael, szégyelld magad!” vagy „Nem lehetünk szabadok, amíg Gáza nem szabad!”. A szervezők szerint a holland kormány nem tesz eleget annak érdekében, hogy megakadályozza Izraelt háborús bűnök elkövetésében Gázában, ezért politikai intézkedéseket sürgettek.

A megmozdulás három héttel a parlamenti választások előtt zajlott. A májusi demonstráció óta a holland kormány fokozatosan módosította Izraellel kapcsolatos politikáját: júliusban beutazási tilalmat rendelt el két szélsőjobboldali izraeli miniszter ellen, akik a palesztinok elleni erőszakra buzdítottak, valamint Gáza „etnikai megtisztítását” követelték. A múlt hónapban a kormány bejelentette, hogy meg kívánja tiltani az izraeli megszállás alatt álló palesztin területeken, a zsidó telepeken előállított áruk importját, továbbá támogatja az Európai Bizottság javaslatát az Izraellel kötött uniós kereskedelmi megállapodás bizonyos részeinek felfüggesztésére.

Ezzel párhuzamosan a legnagyobb holland parlamenti párt vezetője, Geert Wilders újfent kinyilvánította, hogy rendíthetetlenül támogatja Izraelt.