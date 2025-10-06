Kövér László: A kormányváltást akaróknak saját magukkal van bajuk, gyerekkorukban sem szerették őket

ellenzék;Kövér László;Semjén Zsolt;

2025-10-06 09:29:00 CEST

Alapvetően sajnálatra méltónak tartja őket.

Nem kell bennünket szeretnie azoknak az embereknek, akik vasárnap délután ellenünk tüntettek a Kossuth téren, de pár kérdést mindenkinek fel kell tennie magának – jelentette ki a Fidesz frakció podcastjában hétfő reggel az Országgyűlés fideszes elnöke.

Kövér László szerint a résztvevők „szemlátomást nagyon örültek annak, amit ottan összehordtak egymásnak”, ugyanakkor hangsúlyozta: ezek az emberek arra készülnek, mert ennek az országnak a vezetésére akarnak vállalkozni. Megjegyezte, tárgyilagosnak sem kell lennie a Fidesszel az embereknek, de fel kellene tenni azt a kérdést: „Biztos, hogy azt akarjuk, hogy ezek vezessék az országot? Jó lesz az nekünk? Kell ez nekünk?”.

A műsorvezető felvetése szerint a közvélemény-kutatások alapján mintegy 1–1,2 millió ember válaszolná azt, hogy számára teljesen mindegy, csak a kormány távozzon, és mindegy, mit hoz az utána következő négy év.

Kövér László úgy véli, az ilyen típusú embernek nem a politikával vagy a politikusokkal van problémája, hanem alapvetően saját magával, és ezt a frusztrációját vetíti ki másokra. Kifejtette, hogy a történelemben ez egy hosszú folyamat, amely Káinnal kezdődött, majd a jakobinusokkal, a nácikkal és a kommunistákkal folytatódott, és mind ugyanaz az embertípus.

„Az ember egy archetípusa, akinek baja van a világgal, alapvetően magával sikertelen, frusztrált, irigy, és kell valakit találni, akit bűnbakká tehet. Semmiképpen nem teszi fel azt a kérdést magának, hogy vajon mit tehetnék én, hogy jobban érezzem magam. Alapvetően egyébként szerintem leginkább az a probléma, hogy ezeket az embereket nem szerették gyerekkorukban sem, meg most sem találnak maguknak olyan közeget, ami a szó igazi értelmében szereti őket, mert akit szeretnek, az nyugodt, az kiegyensúlyozott, az alapvetően elvan azokkal, akik körében jól érzi magát, és csak akkor néz ki ebből a körből, ha nagyon muszáj. Persze a munkahelyen és a politikában is így van ez, de szerintem ezek az emberek mindig velünk voltak, mindig velünk lesznek, de alapvetően sajnálatra méltók”

– fogalmazott.

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezek az emberek mindig kisebbségben maradnak, ugyanakkor figyelmeztetett: előfordultak már „balesetek” is, ezért nem szabad félvállról venni ezt a tömeget.

A házelnök kitért a parlamenti ülésre is, amelyen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szót kért, és visszautasította a vele szemben a nyilvánosság több fórumán megjelent vádakat.

Kövér László elmondása szerint fontolgatta, hogy nem ad szót Semjén Zsoltnak, ám ezt a házszabály értelmében nem tehette meg, ráadásul látta a politikus arcán a kétségbeesést. Utólag jó döntésnek tartja, és hibának vélné, ha másként cselekedett volna. „Amit Semjén Zsolt, meg Rogán Antal is mellette vádként, gyalázkodásként, rágalomként megkap, az bizonyos szempontból súlyosabb, mint a gyilkosság. Erkölcsi értelemben súlyosabb bűn, mint a gyilkosság, amit rájuk akarnak kenni teljesen alaptalanul, ártatlanul” – mondta az Országgyűlés elnöke.