Orbán Viktor szerint a vasárnapi tüntetés résztvevői viszályt és rombolást ajánlanak Magyarországnak

Orbán Viktor;tüntetés;

2025-10-06 08:10:00 CEST

Plusz még káromkodtak is.

Felemelő volt a vasárnapi nap a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-posztjában mindezt azzal indokolta, hogy újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat.

Aki templomot épít, az hazát épít. Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége – vélekedett.

Kitért arra is, hogy közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek.

A kormányfő közlése szerint „mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette” tették, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. „Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás” – fűzte hozzá Orbán Viktor.

Posztját a miniszterelnök azzal zárta: „Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit.”