„Takarodjon a király, legyetek engedetlenek és vesszen a diktatúra” – Összefoglaló a Kossuth téri tüntetésről

Megbékélésmenet helyett demonstrációt tartott este a Kossuth téren a Puzsér Róbert-féle Polgári Ellenállás mozgalom, kiállásként a hatósági vegzatúra célpontjává váló Juhász Péter mellett. Megtelt a tér a tiltakozókkal.

„Magyarországot a Kádár-rendszer bukása után 35 évvel megint egy állampárt uralja (…) A Juhász Péter elleni megtorlás egy újabb lépés a Moszkvába vezető úton" – fogalmazott Puzsér Róbert a vasárnap estére a Kossuth térre szervezett tüntetésén, melyet eredetileg más helyszínre Megbékélésmenet néven hirdettek meg, de az esemény végül Juhász Péter melletti kiállásra módosult.

Itt érdemes felidézni: egy korábbi YouTube-videóban egy férfi, Látó János hitoktató, „utcai prédikátor” arról beszélt Juhász Péter volt politikusnak, hogy tudomása szerint egy Ózd környéki gyermekotthonban visszaélések történhettek, és feltételezése szerint „magas rangú politikus” is érintett lehetett. Az elhangzottakat semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá. A férfi elmondása szerint a gyerekek nem látták az illető arcát, de a hangját később felismerni vélték a televízióban, és „Zsolt bácsiként” emlegették. Miután mindez a parlament falai közé is bekerült, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője „megtorlást” ígért. Nem sokkal később a Központi Nyomozó Főügyészségen házkutatást tartott Juhász Péternél, annak a nyomozásnak a keretében, amely emberkereskedelem, kényszermunka és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik Juhász Péter Pál (a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója) és társa ellen. Pénteken pedig több mint négy órán keresztül hallgatták meg tanúként Juhász Pétert a „Zsolt bácsiról” szóló videó ügyében, aminek egyébként nincs köze a Szőlő utcai ügyhöz, melynek (egyik) gyanúsítottja a már említett Juhász Péter Pál.

A rendezvény közel fél órás csúszással indult, de a közönség látszólag türelmesen várta, hogy a több mint 20 felszólalós tüntetés kezdetét vegye. A színpadra lépve az egykori partizános Tóth Jakab köszöntötte a tüntetőket, és arról beszélt, mi volt az eredeti célja a tüntetésnek. „Nem Kocsis Mátéval, a Fidesz vezetőivel akartunk megbékélni, ugyanis azokkal nem lehet megbékélni, akik hadat üzentek a saját hazájuknak. Nekünk muszáj szolidárisnak lenni azokkal is, akik szavazói ennek a rendszernek, nekünk velük kell megbékélni” – fogalmazott Tóth Jakab.

Őt a demonstráció fő szervezője, Puzsér Róbert követte, aki Juhász Péter ügyében a szolidaritásról beszélt. „Nekünk az a dolgunk, hogy kiálljunk egymásért. Innen üzenem, mikor bármelyikünket megtámadják, mindannyiunkat támadnak meg. Mi nem adjuk el egymást egy tál krumplilevesért”.

Egy kis átvezető zene után, Pankotai Lili aktivista lépett színpadra, aki kezdetnek felsorolta azokat az éveket, amikor bejelentés vagy feljelentés történt Juhász Péter Pállal szemben. „Mindeközben a Fidesz többszörösen kitüntette a bántalmazót, kirúgták a feljelentőket” – emlékeztetett, majd több embert is felkérdezett Pankotai Lili, köztük Deák Dánielt, a Megafon propagandistáját, aki egy gyermekvédelemmel kapcsolatos vitában úgy érvelt: a gyerekek néha hazudnak. „Azok a gyerekek, akiknek 40 százaléka hajléktalan lesz, vagy prostituált, ezek hazudnak, Dani? Vagy Orbán gyerekei, akik több százmilliós kastélyban tengetik mindennapjaikat?” – tette fel a kérdést Pankotai Lili, aki Orbán Viktornak is üzent: „Viktor, 1998-ban, mikor először lettél miniszterelnök, minden családnak kiküldted a költségvetést, úgy hivatkoztál rá, ‘íme, a család pénztárcája’. Hol van az a Viktor, aki ezt az országot egy családnak tekintette? Én most egy családot látok, egy család gyerekeit – az a tiéd”.

Hadházy Ákos egy „jó hírrel” kezdte beszédét, és visszaemlékezett arra, mikor szintén a Kossuth téren tartottak tüntetést az úgynevezett átláthatósági (valójában ellehetetlenítési) törvény-tervezet miatt. Elmondta, hogy a javaslatot elhalasztották, és a hozzá eljutott hírek szerint ez így is marad. „Ha csendben maradtunk volna, már régen életbe lépett volna ez az aljas törvény” – vonta le a konklúziót. A beszédét azzal zárta, hogy „Orbán Viktor és hűbéresei nem fogják feladni, mert a hatalomért megtesznek bármit. Az igazi ellenállás annak a kimondása, hogy nem, nem normális, ami itt történik”.

A Sickratman néven ismert rapper, Paizs Miklós véleménye szerint Juhász Péternél tartott házkutatása közel van ahhoz, hogy „jöjjön a fekete autó”, pedig az igazodási pont nem az '50-es évek kellene, hogy legyen. Szabó Márton „Csoki”, influenszer a közös célokra hívta fel a figyelmet: jól működő egészségügy, oktatás és gyermekvédelem, mert „nem engedhetjük, hogy szörnyetegek kénye-kedvének legyenek kiszolgáltatva a gyerekek, és nem hagyhatjuk azt sem, hogy bárkit a véleménye miatt pécézzen ki a hatalom” – fogalmazott. Törley Katalin és Pilz Olivér, a Taníték Mozgalom aktivistái közösen tartották meg beszédüket, melynek vázát Arany János „A walesi bárdok” című műve adta. „Takarodjon a király, legyen méltányos, igazságos, demokratikus köztársaság, és ne feledjétek, legyetek engedetlenek és vesszen a diktatúra” – mondta Törley Katalin. A színpadon Molnár Ferenc „Caramel” is elénekelt egy dalt. A zenész, aki korábban még Hoppál Péternek kampányolt, nyáron a szegedi borfesztiválon, erős jelzők kíséretében, de az összetartozásra hívta fel a figyelmet. Válaszul a kormánymédia támadni kezdte őt.

Látó János, aki Juhász Péter említett felvételén is hallható, szintén beszédet mondott a tüntetésen. A - saját szavaival élve utcai prédikátor - azzal kezdte, három gyereke van, egy unokája, és nagyon szereti a gyerekeket. „3000 embert vezettem Jézus Krisztushoz” – fogalmazott, majd hozzátette, a többsége roma, és voltak köztük kemény fiúk. Az egyik kemény fiú azt mondta neki, az egyik fő eszközük a megfélemlítés. Mindezt a kormánnyal kötötte össze, mondván, ők az egész országot félelemben tartják. – Gyalázat, ami ma folyik a gyermekvédelemben – mondta ezután.

Zárásként Juhász Péter, az egykori Együtt volt elnöke, aktivista, a tüntetés kvázi főszereplője állt színpadra. Jelezte is, nehéz megszólalnia, de nem arról szeretne beszélni, hogy álljanak mellé, mert ő nem fél. Azt mondta, naponta kap üzeneteket áldozatoktól, és a gyermekvédelmi rendszerben dolgozóktól. Egyikük, egy fiatal nő kérte is, hogy a tüntetésen olvassa fel a levelét, de Juhász Péter ezt visszautasította, mert félő, hogy a kormány és a propaganda azt állítaná, nincs rá bizonyíték, hogy ezt nem ő, tehát Juhász Péter írta. A lényegét mégis felidézte, eszerint a levélíró a Szőlő utcában ott volt 13 évesen, hogy „igazgató úrnak” szexuális szolgáltatásokat nyújtson. Juhász Péter pedig arra kérte az ott lévőket, hogy a telefonjukkal világítsanak, mondván ennyi szempár figyel az áldozatokra, mögöttük áll. Majd magukhoz az áldozatokhoz szólt: „Én sem bíznék helyetekben hatóságokban, kormányban, én sem bíznék senki másban, de bennünk, akik itt vannak, biztosan bíznék, mert ez miattatok van, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő”.

Az eredetileg meghirdetett öt órai kezdés előtt tíz perccel még viszonylag kevesen lézengtek a Kossuth téren a Juhász Péter melletti szolidaritási tüntetésen, ekkor még úgy tűnhetett, talán a menet közben „profilt váltott” demonstráció keveseket mozgat meg ezen a hűvös őszi vasárnap estén. Fél 6-ra aztán mégiscsak (bár nem tömve), de megtelt a tér demonstrálókkal, akiknek a zöme az egykori politikus melletti kiállásnál is fontosabbnak tartotta a gyerekek ügyét.

A leleményes zebrás lufit árulók már kötelező elemét jelentik a kormánykritikus tüntetéseknek, de ezt leszámítva kifejezetten kevés transzparens vagy zászló volt a tömegben. De volt egy árulkodó tábla, ami jó jellemezte az ügy faramuciságát: „Péter nem Pál” – írta valaki egy transzparensre utalva arra, hogy az ügyészség által betámadott Juhász Péter neve csak egy Pálnyival különbözik a Szőlő utcai javítóintézet bűncselekményekkel vádolt igazgatójáétól, Juhász Péter Pálétól.

A tömegben a legtöbben a gyerekvédelem állapotával indokolták, hogy miért tartották fontosnak eljönni, bár sokan voltak, akik azt mondták, ők már minden tüntetésre kimennek, amire csak tudnak, amíg ez a rendszer meg nem bukik. A Népszavának nyilatkozók nagy része nem igazán bízik benne, hogy kiderül az igazság arról, hogy mi történt a Szőlő utcában, és hogy van-e köze ehhez „Zsolt bácsinak” (bárki is legyen ő), legalábbis amíg az Orbán-kormány van hatalmon.

„Szerintem ez most nem annyira fontos.

Az sokkal fontosabb, hogy a rendszerben mi történik. Sajnos nekem konkrét tapasztalataim vannak arról, hogy a kiskorúak prostitúciója nagyon komolyan jelen van

a javító-nevelő intézetekben” – mondta egy nő, aki szerint a szexuális abúzuson túl a bántalmazás minden fajtája jellemző ezekben a végtelenségig lerobbant intézményekben. „Nem zsoltbácsizni kéne, hanem ezt a részét kellene hangsúlyozni a történetnek” – fogalmazott a barátnőivel egyetértésben, hozzátéve: a legtöbb, családból kiemelt gyerek dolga még rosszabb lesz a gyermekvédelemben. „Én azt várom, hogy ez lesz az az ügy, amibe végül belebukik ez a kormány. Az emberek eltűrik, hogy rossz az egészségügy, az oktatás, alig működik a szociális szféra. De ha gyerekeket bántanak, az azért más” – mondta egy középkorú hölgy. „Ez az egész annyira régóta húzódik, és olyan mocskos, hogy ha ezt nem verjük le Orbán Viktoron, akkor nem tudom, hogy mit” – fogalmazott egy másik demonstráló, összegezve a hosszúra nyúlt beszédek alatt fagyoskodó több ezres tömeg hangulatát.