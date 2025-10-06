Kétmilliárd forintos luxusvillája van Matolcsy Ádámnak az egyik görög szigeten

Görögország;luxusvilla;Matolcsy Ádám;

2025-10-06 10:31:00 CEST

Kinek a pénzéből vehette?

Matolcsy Ádámhoz köthető az a luxusvilla, amely a görögországi Míkonosz szigetén található – írja a Telex.

A portál beszámolója szerint az épületről nem sokkal a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) kirobbant botrány után értesültek, ám kétséget kizáróan most sikerült személyhez kötni. A Villa Nicole elnevezés sem véletlen, ugyanis Matolcsy Ádám feleségéről kapta a nevét.

Az ingatlan Túrlosz településen helyezkedik el, amely elsősorban az újonnan kiépített kikötőjéről ismert, ahová a turisták ezreit szállító óceánjárók érkeznek. Bár a látogatók közül sokan a sziget távolabbi részein töltik nyaralásukat, az utóbbi években a település népszerűsége jelentősen nőtt: egyre több szálloda és étterem nyílt. Mindezek ellenére sikerült megőriznie sajátos hangulatát, így kedvelt maradt azok körében, akik Míkonosz természeti szépségeit és csendesebb oldalát szeretnék felfedezni. A kisebb görög szigetekhez hasonlóan itt is jellemző, hogy a legtöbben robogóval vagy privát transzferrel közlekednek, mivel luxusautókat ritkán látni a környéken.

A Villa Nicole felújítását a portál értesülései szerint a Raw Development Kft. végezte, amely Matolcsy Ádám régi ismerősének, Somlai Bálintnak a tulajdonában álló vállalat. A Raw Development Kft. növekedése nagyrészt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és annak alapítványai által adott megbízásoknak köszönhető, amire az Állami Számvevőszék (ÁSZ) márciusi jelentése is rámutatott. A felújítás költsége információik szerint eurómilliós nagyságrendet ért el.

A belsőépítészeti munkákat egy helyi vállalkozás végezte. Az ügyet ismerő forrás szerint az épületet teljesen visszabontották, mivel eredeti állapota „nem felelt meg a Matolcsy család exkluzív ízlésének”. A kivitelezés során a világ különböző pontjairól szerezték be a legmagasabb minőségű anyagokat, az üvegablakokat például Ausztriából hozhatták – közölte egy, a Telexnél jelentkező forrás.

A Villa Nicole-hoz hasonló míkonoszi ingatlanok értéke akár kétmilliárd forint is lehet.

A míkonoszi villával kapcsolatban a portál kérdéseket intézett Matolcsy Ádámhoz, az ingatlant hivatalosan birtokló Báthory 2015 Kft. vezető tisztségviselőjéhez, Valkó Mihályhoz, a felújítást kivitelező vállalat tulajdonosához, Somlai Bálinthoz, valamint az ingatlant lízingelő SRES Zrt. vezetőjéhez, Stofa Györgyhöz is. Megkeresésükre egyikük sem adott választ a cikk megjelenéséig.