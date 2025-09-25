Matolcsy Ádámhoz köthető cég is profitált volna az MNB-alapítványi üzletből

Matolcsy Ádám;MNB-botrány;Matolcsy-gárda;

2025-09-25 09:25:00 CEST

Ez a cég egyszerre kapcsolódik az MNB-botrányban érintett, GTC nevű ingatlanos céghez és a korábbi jegybankelnök fiához is.

Bár az Állami Számvevőszék jegybanki vagyonvesztésről szóló márciusi jelentésében szerepelt, hogy az MNB-alapítványi vagyonból jelentős, milliárdos összegben jutottak megbízásokhoz a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint érdekeltségei, magát Matolcsy György volt jegybankelnök fiát nem említették meg a dokumentumban. A Direkt36 most rábukkant egy hozzá köthető cégre az ügyben.

A cikk felidézi, hogy az ÁSZ az alapítványi milliárdok útját követve nem jutott el olyan cégig, ami konkrétan Matolcsy Ádámhoz lett volna köthető, azonban a most górcső alá vett Urban Estate Zrt. nevű vállalkozás egyszerre kapcsolódik az MNB-botrányban érintett, GTC nevű ingatlanos céghez és Matolcsy György korábbi MNB-elnök fiához is. A Direkt36 által megszerzett dokumentum szerint a cég a GTC vállalatcsoport egyik tagjával szerződött több mint 7 milliárd forint értékben egy budapesti VII. kerületi szállodaprojektre. Ezt a projektet azóta felfüggesztették, de az eredeti tervekből az látszik, hogy a jegybank által eltékozolt alapítványi milliárdokból az Urban Estate is részesült volna.

A cég egyebek közt úgy kapcsolódik Matolcsy Ádámhoz, hogy például dubaji munkát hirdető álláshirdetéseit egy, a volt jegybankelnök fiához több luxusingatlanon keresztül és személyes szálon is köthető cég alkalmazottja tette közzé. A Minelley DMCC egyik vezető beosztású munkatársáról van szó, amely pénzügyek koordinálásával és vízumügyletekkel is foglalkozik és szoros kapcsolatban áll Matolcsy Ádámmal. Az illető alkalmazott ugyanakkor nem a Minelley, hanem az Urban Estate álláshirdetését tette közzé, amelyek végén kontaktként is a [email protected] e-mail címet tüntette fel.

Korábban a Telex egy szinte azonos nevű, Urban Estate Building Constructing LLC-nek hívott dubaji székhelyű társaságról írt, amellyel azonban úgy tűnik, nem pusztán névazonosság áll fenn, ugyanis például a magyar cég honlapján található néhány grafikai elem - például a cégnév és a logó - szinte teljesen ugyanolyan formában látható az urbanestate.ae címen elérhető emírségekbeli honlapon is.

Az Urban Estate Zrt.-nek 2024 novembere óta vezérigazgatója és több céges irat szerint részvényese is egy bizonyos Pregitzer György, aki a Direkt36 szerint a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint cégének, a Raw Developmentnek a munkatársa volt, mint a cég kapcsolattartója, illetve cégvezetőként is feltüntették egyes dokumentumokban.

A cég honlapján található referenciák is köthetők a Matolcsy-körhöz, például több megrendelést teljesített a Skygreen Buildings Kft. ingatlanjain, ilyen a XI. kerületi Infopark több épülete, illetve a II. kerületi Lövőház utca 39., amely mások mellett a szintén Matolcsy-féle baráti körbe tartozó Száraz István több cégének és a Matolcsy Ádám érdekeltségébe tartozó New Wave Service Kft.-nek is a székhelye. Ami pedig magát a Skygreen Buildings-t illeti, annak tulajdonosai hivatalosan magántőkealapok, amelyekről azonban korábban kiderült, hogy szintén Matolcsy Ádámhoz köthetők.

A Direkt36 szerint az Urban Estate főként olyan ingatlanokon dolgozik, amelyek vagy az ÁSZ által kifogásolt ingatlanos céghez, a GTC-hez vagy Matolcsy Ádám köreihez köthetők. Ez igen jövedelmezőnek is bizonyult, 2023-ban 3,3 milliárd forintos nettó árbevételt, 2024-ben pedig több mint 5,3 milliárdos bevételt produkált.