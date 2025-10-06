Botrányos viselkedése után a NAV-hoz került az Országgyűlési Őrség korábbi tisztje

szexuális zaklatás;nyomozás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;Országgyűlési Őrség;

2025-10-06 10:58:00 CEST

Az ügyben nyomozás indult, gyanúsított még nincs.

2025 márciusától a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) dolgozik az a magas rangú tiszt, akit azért kellett eltávolítani az Országgyűlési Őrségtől, mert botrányosan viselkedett a szervezet tagjai számára rendezett disznótoron – írja a 24.hu.

Az eset miatt katonai bűncselekmény gyanújával indult nyomozás a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen, néhány héttel azelőtt, hogy a férfi az adóhatósághoz került volna. A portál információi szerint a folyamatban lévő szexuális zaklatási ügy ellenére is osztályvezetői beosztásban alkalmazták.

A lap májusban számolt be arról, hogy az alezredes ellen azért indult eljárás, mert több női munkatársát zaklatta. A férfi egy Budapest környéki pincészetben tartott disznótoros vacsorán okozott botrányt, ahová a tanúk szerint már részegen érkezett. A feljelentés szerint többeket inzultált, fogdosott és megalázó helyzetbe hozott: letámadott egy kolléganőt, a fejét a hóna alá szorította, majd hosszasan fogdosta a melleit, később pedig egy fiatal munkatársnőnek „udvarolt”, ami abból állt, hogy

a jelenlévők szeme láttára egy ötezrest gyömöszölt a melltartójába, miközben azt kiabálta, hogy elég lesz-e az orális szexre.

Az ügyből csak akkor lett hivatalos eljárás, amikor valaki feljelentést tett. A nyomozás elindítása sem ment simán, mivel az ügyészség kezdetben úgy határozott, hogy nem maga folytat vizsgálatot, hanem az őrség vezetőit kéri fel a tanúvallomások rögzítésére. A szokatlan eljárásról a 24.hu hiába kérdezte a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséget, válasz nem érkezett. A szeptemberben elküldött kérdésekre csak annyit közöltek, hogy a katonai bűncselekmény miatt folyó nyomozás jelenleg is tart, ugyanakkor a válasz alapján az év eleje óta nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

Az iratok szerint a bejelentő később jelezte az ügyészségnek, hogy a döntés csalódást keltett az állományban, különösen az érintett nőknél, mivel az ügyészségi nyomozóknak név nélkül részletes vallomást tettek volna, a belső vizsgálat során azonban sokan tartottak a lehetséges következményektől. Az alezredes a vizsgálat idején mentesült a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, majd közös megegyezéssel megszüntették a szolgálati jogviszonyát.

A levélből az is kiderült, hogy a férfi munkaviszonyát a szokásos gyakorlattól eltérően nem függesztették fel, ami jelentős anyagi hátránnyal járt volna, hanem csaknem két hónapon át munkavégzés nélkül kapta a teljes fizetését, ezt követően pedig a vizsgálat befejezése előtt távozott.

A NAV a 24.hu megkeresésre adott válaszában gyakorlatilag elismerte, hogy a korábbi alezredes az adóhatóság munkatársa lett, a konkrét ügyről és az eljárásról azonban nem volt tudomásuk. A hivatal hangsúlyozta, hogy munkáltatóként mindig a jogszabályokat és a hatósági döntéseket tiszteletben tartva jár el. A NAV kiemelte, hogy minden munkavállalójától elvárja a jogszabályok, valamint az etikai és erkölcsi normák betartását, ezért saját hatáskörben is vizsgálatot indított, és azonnali hatállyal kezdeményezte a szakhatóságnál az érintett átvilágítását, illetve életvitelének ellenőrzését.