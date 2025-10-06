Akár maximális hangerővel is építhet éjszaka Budapesten lakóparkot és irodaházat az egyik NER-közeli cég

építkezés;engedély;Garancsi István;zaj;Tiborcz István;

2025-10-06 12:08:00 CEST

A magánérdek simán felülírta a közérdeket.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal hivatalosan engedélyezte egy, Tiborcz Istvánhoz és Garancsi Istvánhoz köthető cégnek, hogy az Ajtósi Dürer soron éjszaka is korlátozás nélkül, tetszés szerinti hangerővel építkezhessen – írja a 444.

Ezen a területen a Dürer Befektetési Kft. két nagyméretű irodakomplexumot és öt lakótornyot épít. A cég a portál megkeresésére megerősítette, hogy valóban kezdeményezte az éjszakai munkavégzés engedélyezését.

Az Ajtósi Dürer sori beruházás azon három budapesti nagyszabású építkezés egyike, amelyeket az Orbán-kormány titokban kezelt egészen addig, amíg a sajtó fel nem tárta az ügyet. A történet feltárásában élen járó Válasz Online ezt „az elmúlt 35 év legnagyobb ingatlanmutyijának” nevezte a projektet.

A három óriásprojekt ugyanazon séma mentén zajlott: a kormányhoz közel álló befektetők – a három közül kettő esetében maga a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető valamelyik magántőkealap – részben állami hitelből szereztek meg területeket, ahol irodaházak és lakóépületek építésébe kezdtek. A kormány ezeket a projekteket azonnal kiemelt beruházássá nyilvánította, így az érintetteket számos előírás alól mentesítette, majd az építkezések korai szakaszában előzetes megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy az állam teljes egészében felvásárolja az állami támogatással készülő irodaházakat – mindezt a piaci árnál jóval magasabb áron.

A cél az volt, hogy az új épületekbe különböző minisztériumokat és egyéb állami, illetve kormányzati szerveket költöztessenek. Ez a program valóban rendkívüli méretű, hiszen az állam összesen 580–600 milliárd forintért vásárol fel mintegy 350 ezer négyzetméternyi irodaterületet a három kijelölt helyszínen: az Ajtósi Dürer soron, a Kopaszi-gáton, valamint a Bosnyák téren. A kormány azzal indokolta a beruházások kiemelt státuszát, hogy közérdek fűződik a minisztériumok és állami szervek elhelyezéséhez. Az Ajtósi Dürer sori projekt azonban nemcsak irodaházakat, hanem öt lakótornyot is magában foglal, összesen 207 lakással. Ezek is megkapták a kiemelt státuszt, ám nem az állam vásárolja fel őket, hanem a beruházó értékesítheti a piacon.

Mivel az irodák már elkészültek, jelenleg a magánlakások építése zajlik, amelyből a magánbefektetők profitálnak, miközben az építkezés továbbra is közérdekre hivatkozva élvez kivételezett elbírálást. Az öt lakóház gyors felépítése semmilyen módon nem tekinthető közérdeknek. A kormányhivatal az éjszakai munkavégzést úgy engedélyezte, hogy egyszer sem vizsgálta a helyszínt. Egy lakónak küldött levelükben azt írták, „előzetes vizsgálati eljárást” folytattak le, vagyis kizárólag dokumentumok alapján döntöttek, és arra jutottak, hogy az építkezésnek „nincs jelentős környezeti hatása”. Ezt a megállapítást egy olyan gigaberuházásról tették, amely egy csendes lakóövezet mellett zajlik, ráadásul a hatóság szerint környezeti hatásvizsgálatra sem volt szükség.