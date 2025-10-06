Megvannak az aláírások, a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére parlamenti vitanap lesz a gyermekvédelemről

válság;gyermekvédelem;Demokratikus Koalíció;parlamenti vitanap;Sebián-Petrovszki László;

2025-10-06 11:02:00 CEST

Kövér László házelnöknek ki kell tűznie a vita időpontját, de csaknem egy hónapig is elhúzhatja azt.

A Demokratikus Koalíció (DK) frakciója összegyűjtötte a negyven parlamenti képviselő aláírását ahhoz, hogy „A gyermekvédelem válsága és a Szőlő utcai javítóintézet ügye – mit tesz az állam a gyermekek biztonságáért?” címmel az országgyűlés politikai vitanapot tartson – írja a 24.hu. A Sebián-Petrovszki László frakcióvezető által jegyzett javaslat eredetileg október 27.-re kéri a vitát, de Kövér László házelnöknek a szabályok lehetővé teszik, hogy a vasárnapi, október 5-i benyújtástól számított 14. és 28. közötti bármelyik napra tűzze ki azt.

A DK korábban parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte, de azt a kormánypártok leszavazták. Ezt követően jelentette be Dobrev Klára pártelnök a parlamenti vita kezdeményezését, amihez az említett 40 képviselő támogatása szükséges. A jogszabályok szerint az Orbán-kormány képviselője nem maradhat távol a minimum 4 órás vitától, de a kormánypárti frakcióknak nem kötelező a megjelenés.

Sebián-Petrovszki László a javaslat indoklásában emlékeztet rá, hogy a gyermekek védelme minden társadalom egyik legfontosabb kötelezettsége, és az alaptörvény is kimondja, hogy az állam különösen köteles védeni a gyermekeket, biztosítani számukra azokat a feltételeket, amelyek egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésüket lehetővé teszik. – Az elmúlt években egyre több jel utal arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer működése súlyos hiányosságokat mutat, és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek nem kapják meg a nekik járó biztonságot és védelmet – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki szerint ezt támaszták alá a gyermekvédelmi intézményekben történt visszaélések, bántalmazások esetei.