„Egykori mihazánkosként nagy szégyennek éltem meg, hogy a DK hozta fel ezt az ügyet a parlamentben”

Eredetileg megbékélés menetet rendezett volna Puzsér Róbert, de a Juhász Péternél tartott házkutatás után a volt politikus melletti kiállássá változtatta az eseményt.  Videó.

De kik lakják az eredeti tematika szerinti Hunniát és Pannóniát? Elég indok-e, ami Juhász Péterrel történt, hogy megakasszák a két Magyarország megbékélését? Lehetséges-e egyáltalán a megbékélés? 

Fekete Norbert videója.

Továbbra is a Mi Hazánk Mozgalom látszik az egyedüli stabil bejutónak. 