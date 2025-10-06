Kossuth tér;tüntetés;Juhász Péter;Puzsér Róbert;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-06 10:45:00 CEST

„Egykori mihazánkosként nagy szégyennek éltem meg, hogy a DK hozta fel ezt az ügyet a parlamentben”

Eredetileg megbékélés menetet rendezett volna Puzsér Róbert, de a Juhász Péternél tartott házkutatás után a volt politikus melletti kiállássá változtatta az eseményt. Videó.