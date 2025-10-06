Republikon: Nyolc százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt a biztos pártválasztók körében

Fidesz;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;pártpreferencia;Tisza Párt;

2025-10-06 10:37:00 CEST

Továbbra is a Mi Hazánk Mozgalom látszik az egyedüli stabil bejutónak.

Szeptember végén a Tisza Párt 5 százalékponttal vezetett a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében – derül ki a Republikon Intézet lapunknak is elküldött tájékoztatásából.

A legnagyobb támogatottságú ellenzéki pártra 30 százaléknyian, míg a Fideszre 25 százalék szavazna.

A pártválasztók között 6, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 8 százalékponttal előzte meg Magyar Péter pártja a kormánypártokat, miután hibahatáron belül tovább tudott erősödni. A pártválasztók körében 41–35, míg a biztos szavazó pártválasztóknál 43–35 az állás a Tisza javára.

A Mi Hazánk továbbra is a harmadik legerősebb politikai erő, támogatottsága a teljes népesség körében 1 százalékponttal csökkent, jelenleg 5 százalék szavazna rájuk. A pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében változatlanul 8–8 százalékon állnak, így bejutnának a parlamentbe. A Demokratikus Koalíció (DK) támogatottsága szeptemberben némileg visszaesett: a teljes népesség körében 1, míg a pártválasztók és a biztos szavazók körében 2–2 százalékponttal. Jelenleg a teljes népesség 4, a pártválasztók és a biztos szavazók 5–5 százaléka voksolna Dobrev Klára pártjára, ami éppen a parlamenti küszöböt jelenti.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatottsága nyár óta nem változott: a teljes népesség 4, a pártválasztók 6, a biztos szavazó pártválasztók 5 százaléka szavazna rájuk, így a legfrissebb adatok szerint éppen bejutnának az Országgyűlésbe. A kisebb pártok támogatottsága érdemben nem módosult. Öt százalékponttal nőtt a biztos szavazók aránya, miközben ugyanennyivel emelkedett a bizonytalan választók száma is. Bár többen mennének el szavazni, mint korábban, kevesebben biztosak abban, hogy melyik pártra adnák a voksukat. Ez azt jelenti, hogy az előző hónaphoz képest némileg átrendeződött mind a biztos szavazók, mind a pártválasztók összetétele.

Utóbbi azzal magyarázható, hogy a Fidesz a „Tisza-adó” kampánnyal intenzív támadást indított, miközben a „Zsolti bácsi”-ügy és a tovább gyűrűző Hatvanpuszta-botrány Orbán Viktor és Semjén Zsolt pártját érintette hátrányosan. Ezek a témák alkalmasak a választók mozgósítására, ugyanakkor a párthívek elbizonytalanítására is.

Mindezek ellenére a pártrendszer stabilizálódni látszik: a Tisza hónapok óta látványos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP előtt. A kormánypártok nyári lendülete nem volt elegendő ahhoz, hogy megszorongassák Magyar Péter pártját, ugyanakkor a Fidesz–KDNP-t érintő folyamatos botrányok sem rengették meg érdemben a szövetség támogatottságát.

A Mi Hazánk a két nagy párt mellett továbbra is stabilan bejutna a parlamentbe, míg a DK és a Kutyapárt a bejutási küszöb közelében mozog. A Kutyapárt inkább stagnál, a DK legutóbb enyhe gyengülést mutatott.