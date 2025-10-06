Rendkívüli ülésen tárgyalja Gulyás Gergely Kristóf összeférhetetlenségi ügyét a Budavári Önkormányzat

Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;összeférhetetlenség;Fideszes képviselő;Budavári Önkormányzat;V. Naszályi Márta;

2025-10-06 17:06:00 CEST

A Fővárosi Közgyűlés tagjaként ellene a korábbi hírek szerint Karácsony Gergely főpolgármester is hasonló indokokkal kezdeményezett eljárást.

Már szeptemberi beadványomban jeleztem Böröcz László polgármesternek, hogy Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-frakció tagja tanácsadói szerződésben áll az Országgyűlés Hivatalával, ami felveti a törvény szerinti összeférhetetlenség gyanúját – írja Facebook-posztjában V. Naszályi Márta. Budavár volt polgármestere, jelenleg ellenzéki képviselő most arról adott hírt, hogy kezdeményezését az I. kerületi képviselő-testület pénzügyi és ellenőrzési bizottsága október 9-i rendkívüli ülésén napirendre tűzi.

V. Naszályi Márta szerint szeptemberben tárgyalni kellett volna az ügyet, de a fideszes polgármester, ahogy írta, eddig húzta az időt. – Sajtóhírekből úgy értesültünk, hogy Gulyás Gergely Kristóf önkormányzati képviselő havi 200 ezer forintért tanácsadó az Országgyűlés Hivatalában – írta korábban az ellenzéki politikus, aki szerint „a kerületi fideszes frakcióban már van hagyománya annak, hogy a képviselőség mellett egy olyan kormányzati szervnél dolgozzanak, amelyet a törvény tilt.

– Gulyás Gergely Kristóf pedig – miközben képviselőként, bizottsági elnökként és felügyelőbizottsági tagként több mint 1 millió forintot vitt haza a Budavári Önkormányzattól – a kormányhivatalnál dolgozott. Most pedig képviselői tiszteletdíjat kap a kerületi önkormányzatban, tiszteletdíjat kap a fővárosi önkormányzatban és a sajtóhírek alapján tanácsadói fizetést kap az Országgyűlés Hivatalában is – írja V. Naszályi Márta, felidézve, Hogy Gulyás volt az egyik képviselő, aki korábban megszavazta, hogy az édesanyja által bérelt vári műemléklakást lakást töredékáron adja el nekik az önkormányzat, az összeférhetetlenség ellenére részt vett a szavazásban.

Amint arról lapunk is beszámolt, Karácsony Gergely főpolgármester szintén összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett több fideszes fővárosi képviselő ellen, és sajtóhírek szerint az álláshalmozó Gulyás Gergely Kristóf is köztük van. A kormánypárti politikus utolsó Facebook-bejegyzése augusztus 28-án született, abban is csak egy, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt lejárató videót tett közzé.