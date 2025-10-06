"Hazudott a fideszes" - Magát buktatta le Tiffán Zsolt?

Tiffán Zsolt nagy nyilvánosság előtt hazudott a közösségi oldalán, amikor május 2-án azt állította, hogy aznap nyújtotta be Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslathoz a módosító indítványát, holott a kretén Facebook-posztjairól elhíresült fideszes képviselő valójában csak május 12-én nyújtotta be ezt a javaslatot, ahogy ezt az általa is megosztott iromány fejléce is tanúsítja. Na, és mit tesz egy ilyen egyértelmű hazugságon kapott fideszes képviselő? - teszi fel a kérdést Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja blogbejegyzésében.