A Fővárosi Közgyűlés tagjaként ellene a korábbi hírek szerint Karácsony Gergely főpolgármester is hasonló indokokkal kezdeményezett eljárást.
Kecskeméti László évekig jogtalanul lakott az önkormányzati ingatlanban, de amikor végül ki kellett költöznie, azzal magyarázta, hogy mindent leszerelt, amit ő épített be, a vagyonkezelő pedig elfogadta ezt.
A VIII. kerületi képviselő-testület november végén fosztotta meg mandátumától Kecskeméti Lászlót, akit jogerős bírósági ítélet kötelezett arra, hogy adja vissza az önkormányzatnak az általa bérelt lakást.
Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szúrta ki, hogy miként vezetik be a hátrányos helyzetűeket egy-egy napon ebbe a „varázslatos világba”, fideszes módra.
"Betonba öntött" vállalkozó - Volt fideszes képviselő segédkezett - írtunk tegnap a rettenetes bűntényben hozott elsőfokú ítéletről.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Soros terv része. Az ügy azért is kiemelt figyelmet érdemel, mivel nem zárható ki, hogy ez a szervezett táboroztatás a késöbbi betelepítések előszobája lehet - Manninger Jenőnek, Keszthely és térségének fideszes országgyűlési képviselőjének posztját a 444 szúrta ki.
Tiffán Zsolt nagy nyilvánosság előtt hazudott a közösségi oldalán, amikor május 2-án azt állította, hogy aznap nyújtotta be Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslathoz a módosító indítványát, holott a kretén Facebook-posztjairól elhíresült fideszes képviselő valójában csak május 12-én nyújtotta be ezt a javaslatot, ahogy ezt az általa is megosztott iromány fejléce is tanúsítja. Na, és mit tesz egy ilyen egyértelmű hazugságon kapott fideszes képviselő? - teszi fel a kérdést Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja blogbejegyzésében.
Még csak tegnap derült ki, hogy Vécsey László kormánypárti politikus állami támogatással cserélte le mosógépét, de máris újabb öt fideszes képviselőt talált a Blikk, akik több százezer forintnyi közpénzt nyertek napkollektor telepítésére az előző ciklusban. A pofátlan képviselők között az a Simonka György is szerepel, akinek cégét a milliárdos állami támogatás ellenére legalább másfél milliárd forintos adóssággal számolják fel.
Bejelentés alapján a miskolci rendőrkapitányság vizsgálja azokat a körülményeket, amelyek egy miskolci fogadóórán történtek – ezt Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte. Előzőleg a Jobbik tette szóvá, hogy Deák-Bárdos Mihály, a Fidesz miskolci városi képviselője csütörtöki nyilvános fogadóóráján inzultált egy nőt.
Megszüntette a nyomozást a debreceni fideszes önkormányzati képviselők és önkormányzati alkalmazottak tavalyelőtti floridai utaztatásával összefüggésben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - az ORFK Kommunikációs Szolgálata erről vasárnap tájékoztatott.