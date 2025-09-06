Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett több fideszes képviselő ellen Karácsony Gergely

Fidesz;Budapest;Karácsony Gergely;összeférhetetlenségi eljárás;Podmaniczky Mozgalom;

2025-09-06 19:56:00 CEST

Vitézy Dávid frakciójának egyik tagja ellen is eljárás indult. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely csak egy szokásos politikai játszmát folytat.

Több fideszes képviselő, valamint a Podmaniczky Mozgalom frakciójának egyik tagja ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Karácsony Gergely. Ugyanakkor a kormánypárt frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra nincsen köztük – értesült a Magyar Hang.

A lap felidézi, hogy egy hasonló lépésre már a Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén tett ígéretet a főpolgármester. Karácsony Gergely két olyan okot jelölt meg, ami szerinte összeférhetetlenséget eredményez az önkormányzatokról szóló törvény alapján. Az egyik ilyen, ha egy politikus az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik, amellett, hogy önkormányzati képviselő. Ennek ellenére a Magyar Hang úgy tudja, az eljárás alá vont személyek között nem szerepel Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki havi bruttó több mint 1,7 millió forintért ad tanácsokat Kocsis Máténak, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének. A másik megjelölt ok, hogy több önkormányzati képviselő, illetve bizottsági tag a fővárosi kormányhivatalnak is dolgozik.

Karácsony Gergely hivatala a Magyar Hang megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy „a főpolgármester hat képviselő és három külsős bizottsági tag ellen kezdeményezett eljárást. Ezt a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság vizsgálja meg 30 napon belül és tesz javaslatot”. Közülük a Magyar Hang 7 emberről gyanítja, hogy köztük van: a kormánypártok részéről Gulyás Gergely Kristóf, Radics Béla, Szepesfalvy Anna, Garaczi Lilla, Lehoczki Ádám és Balog Géza kerülhetett összeférhetetlenségi eljárás alá, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalomtól pedig Gál József szerepelhet az eljárás alá vontak között.

Az összeférhetetlenségi eljárásokat az MKKP frakciójában ülő Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által elnökölt pénzügyi és közbeszerzési Bizottság vizsgálja majd ki, legkésőbb az eljárás kezdeményezésétől számított 30 napon belül, majd az itt született határozatról a Fővárosi Közgyűlés dönt. Az összeférhetetlenséget egyébként a képviselők a közgyűlés döntéséig megszüntethetik.

A vonatkozó törvény egyik paragrafusa úgy határoz: „az önkormányzati képviselő tisztsége az összeférhetetlenséget megállapító határozat meghozatalát követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadták meg. Ha az összeférhetetlenséget a bíróság állapította meg, az önkormányzati képviselő tisztsége a bírósági döntés jogerőre emelkedését követő napon szűnik meg”. Korábban a fideszesek indítottak hasonló eljárást a tiszás Kollár Kinga ellen, de az illetékes bizottságban és a közgyűlésben nem találták megalapozottnak a kormánypárti érvelést, így maradhatott önkormányzati képviselő.

A Podmaniczky Mozgalom politikusa, Gál József a Facebookon reagált a Karácsony-féle eljárásra. „A törvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályok alapján esetemben semmilyen összeférhetetlenség nem áll fenn. Ha Karácsony Gergely megkérdezett volna a feljelentgetése előtt, erről tájékoztattam volna. Nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy ez csak egy kicsinyes politikai bosszúhadjárat a főpolgármester részéről. A jogászkodás helyett inkább azt javaslom Karácsony Gergelynek, hogy lassan egy év után fogadja el a választók azon döntését, mely szerint a Fővárosi Közgyűlésben az általa korábban vezetett, gyanúsítottakból és vádlottakból álló szocialista börtönlistának a budapestiek nem szavaztak többséget” – fogalmazott.

A bejegyzés alatt Vitézy Dávid, a Podmaniczy Mozgalom frakcióvezetője is kommentelt: „Ez teljesen nyilvánvalóan csak egy szokásos politikai játszma Karácsony részéről” – írta, majd azt tanácsolta Gálnak, hogy ne hagyja magát.