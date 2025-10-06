Orbán Viktor;oroszok;ukránok;adatszivárgás;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-10-06 16:53:00 CEST

Orbán Viktor ukránpártisággal vádolta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt elnöke oroszpártisággal a kormányfőt

Orbán Viktor az Index hétfői cikkére hivatkozva állt elő az ukránpártiság vádjával, a kormányközeli portál állítása szerint ugyanis a Tisza Párt applikációját ukránok fejleszthették, ráadásul 18 ezer felhasználó személyes adata szivárgott ki. Magyar Péter pártja visszautasította, hogy adatszivárgás történt volna, ukrán cég pedig nem vett részt az alkalmazás fejlesztésében.