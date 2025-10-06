Orbán Viktor;oroszok;ukránok;adatszivárgás;applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Világ;

Orbán Viktor ukránpártisággal vádolta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt elnöke oroszpártisággal a kormányfőt

Orbán Viktor az Index hétfői cikkére hivatkozva állt elő az ukránpártiság vádjával, a kormányközeli portál állítása szerint ugyanis a Tisza Párt applikációját ukránok fejleszthették, ráadásul 18 ezer felhasználó személyes adata szivárgott ki. Magyar Péter pártja visszautasította, hogy adatszivárgás történt volna, ukrán cég pedig nem vett részt az alkalmazás fejlesztésében. 

„Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit” – írta Orbán Viktor hétfő délután a Facebook-oldalán. 

A miniszterelnök posztjában az Index hétfő reggel megjelent cikkére célzott, amely szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A 2020 óta a NER égisze alatt működő lap egyúttal azt is állította, hogy kiszivárgott 18 ezer felhasználó személyes adata az applikációból.

A Tisza Párt sajtóosztálya később a Telex érdeklődésére visszautasította a vádakat. „Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik” – írták. Hozzátették azt is, hogy a Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt, az applikációt magyar szakemberek készítették.

Mint arra Török Gábor politikai elemző is felhívta a figyelmet, Magyar Péter szinte rögtön reagált Orbán Viktor posztjára, és közzétett egy olyan bejegyzést, amely három szóban tér el a miniszterelnökétől: „Akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.”

