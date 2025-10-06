Orbán Viktor ukránpártisággal vádolta meg Magyar Pétert, a Tisza Párt elnöke oroszpártisággal a kormányfőt

„Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit” – írta Orbán Viktor hétfő délután a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök posztjában az Index hétfő reggel megjelent cikkére célzott, amely szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A 2020 óta a NER égisze alatt működő lap egyúttal azt is állította, hogy kiszivárgott 18 ezer felhasználó személyes adata az applikációból.
A Tisza Párt sajtóosztálya később a Telex érdeklődésére visszautasította a vádakat. „Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik” – írták. Hozzátették azt is, hogy a Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt, az applikációt magyar szakemberek készítették.
Mint arra Török Gábor politikai elemző is felhívta a figyelmet, Magyar Péter szinte rögtön reagált Orbán Viktor posztjára, és közzétett egy olyan bejegyzést, amely három szóban tér el a miniszterelnökétől: „Akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit."