A Tisza Párt a Tisza Világ applikációban tartja meg a belső szavazást a képviselőjelöltjeiről

Hamarosan minden országban elérhető lesz a Tisza Világ, és az applikáció készítői azt ígérik, hogy kijavítják a kezdeti hibákat, és igyekeznek a minden hasznos észrevételt beépíteni a jövőbeni működésébe – közölte szombaton Magyar Péter a Facebook-oldalán. Mint írta, már a 110 ezret közelíti az alkalmazás letöltőinek a száma.
– Több ezer beküldött videó és fénykép, sok száz levél és történet. Rengeteg új esemény és kihívás, soha nem látott közéleti aktivitás. Napok óta Magyarország legnépszerűbb applikációja és még csak 4 nap telt el az indulás óta – tette hozzá a pártelnök, kiemelve, hogy a kedden bemutatott Tisza Világon keresztül bonyolítják majd le a képviselőjelöltejeikről a szavazást. Lapunk is beszámolt róla, hogy az alkalmazásban a Tisza Szigetek tagjai kihívásokat teljesíthetnek, amelyekkel pontokat gyűjthetnek, szinteket érhetnek el és jelvényeket szerezhetnek, de lehet mémet és videókat készíteni, sőt, falut örökbe fogadni is.Falu-örökbefogadás, kihívások és jelvények, pontszerzés a mémgyártásért – Elstartolt a Tisza Párt új applikációja
– Kérünk benneteket, hogy segítsetek egymásnak letölteni a Tisza Világot és az idősebbeknek megmutatni, hogyan is működik ez az eszköz, amely segíteni fog a több ezer Tisza Szigetnek és több tízezer önkéntesnek a kampányban, hogy a Tisza Párt esélyeshez méltóan döntő győzelmet arasson a választáson – tette hozzá Magyar Péter. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy az ellenzéki innovációra, már másnap lecsapott a Fidesz ökle, az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal, és nem hivatalos levélben aggódott, de végül az egész komikus Facebook-vitává fajult a hivatal elnöke, Lánczi Tamás és az ellenzéki pártvezető között.Magyar Péter: a rendszerváltás óta soha nem látott rendezvényt tart a Tisza Párt október 23-án BudapestenMegerősítette a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valóban megkeresték a Tisza Pártot telefonos applikációjuk miatt„Ne tegezzen, nem őriztünk együtt disznót!” - Egymással szópárbajozik Magyar Péter és Lánczi Tamás