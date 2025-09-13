A Tisza Párt a Tisza Világ applikációban tartja meg a belső szavazást a képviselőjelöltjeiről

kampány;szavazás;képviselőjelöltek;mobil applikáció;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-09-13 14:54:00 CEST

Magyar Péter szerint már csaknem 110 ezren töltötték le az applikációjut, amely a választási kampány kulcseszköze lesz.

Hamarosan minden országban elérhető lesz a Tisza Világ, és az applikáció készítői azt ígérik, hogy kijavítják a kezdeti hibákat, és igyekeznek a minden hasznos észrevételt beépíteni a jövőbeni működésébe – közölte szombaton Magyar Péter a Facebook-oldalán. Mint írta, már a 110 ezret közelíti az alkalmazás letöltőinek a száma.

– Több ezer beküldött videó és fénykép, sok száz levél és történet. Rengeteg új esemény és kihívás, soha nem látott közéleti aktivitás. Napok óta Magyarország legnépszerűbb applikációja és még csak 4 nap telt el az indulás óta – tette hozzá a pártelnök, kiemelve, hogy a kedden bemutatott Tisza Világon keresztül bonyolítják majd le a képviselőjelöltejeikről a szavazást. Lapunk is beszámolt róla, hogy az alkalmazásban a Tisza Szigetek tagjai kihívásokat teljesíthetnek, amelyekkel pontokat gyűjthetnek, szinteket érhetnek el és jelvényeket szerezhetnek, de lehet mémet és videókat készíteni, sőt, falut örökbe fogadni is.

– Kérünk benneteket, hogy segítsetek egymásnak letölteni a Tisza Világot és az idősebbeknek megmutatni, hogyan is működik ez az eszköz, amely segíteni fog a több ezer Tisza Szigetnek és több tízezer önkéntesnek a kampányban, hogy a Tisza Párt esélyeshez méltóan döntő győzelmet arasson a választáson – tette hozzá Magyar Péter. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy az ellenzéki innovációra, már másnap lecsapott a Fidesz ökle, az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal, és nem hivatalos levélben aggódott, de végül az egész komikus Facebook-vitává fajult a hivatal elnöke, Lánczi Tamás és az ellenzéki pártvezető között.