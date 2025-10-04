Nem jött jól Vlagyimir Putyin dicsérete Orbán Viktornak, de elképzelni is nehéz, mivel próbálkozhatnak még az oroszok Magyarországon

Oroszország;Magyarország;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;orosz beavatkozás;választás 2026;

2025-10-04 17:45:00 CEST

Az orosz elnök elérkezettnek látta az időt, hogy egyértelművé tegye, milyen nagy örömmel fogadná, ha Orbán Viktor megtartaná a hatalmát Magyarországon. A nyilatkozatokon túl – figyelmeztetett Sz. Bíró Zoltán – az oroszok „egyéb eszközökkel” is beszállhatnak a 2026-os választási kampányba.

Nem találunk példát arra, hogy Vlagyimir Putyin korábban ilyen direkt módon beszélt volna a magyar belpolitikai viszonyokról – állapította meg Sz. Bíró Zoltán történész, Oroszország-kutató, akit arról kérdeztünk, miről tanúskodnak az orosz elnök Szocsiban elhangzott kijelentései.

Az orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén azt fejtegette, hogy Európában egyre nagyobb teret nyernek a nemzeti orientációjú politikai erők. Ezzel összefüggésben említette Magyarországot, amely Orbán Viktor vezetésével „természetesen már régóta” ilyen álláspontot képvisel”. Közölte azt is: nem követi ugyan Magyarország belpolitikai eseményeit, de úgy gondolja, a magyarok többsége magyar akar maradni, és támogatni fogja Orbánt. Ha nem akarnak magyarnak maradni, akkor támogassák Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, de akkor Ursula von der Leyenek lesznek – tette hozzá Putyin.

Sz. Bíró Zoltán lapunknak elmondta, Putyin számára nagyon is előnyös, ha vannak olyan politikusok, mint Orbán, aki rendre próbálja megosztani az Európai Uniót és késlelteti az Oroszország elleni szankciókat. Putyin és Orbán értékrendje mintha általában véve is nagyon közel állna egymáshoz. Az orosz elnök elérkezettnek látta az időt, hogy egyértelművé tegye, milyen nagy örömmel fogadná, ha Orbán megtartaná a hatalmát a jövő tavaszi parlamenti választáson – értékelt a történész.

Putyin szavait Sz. Bíró Zoltán ugyanúgy példa nélkülinek minősítette, mint azt az augusztusi esetet, amikor az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája közleményt adott ki arról, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

Bár Putyin azt állította, hogy nem követi a magyar politikát, Sz. Bíró Zoltán szerint ezt nem szabad készpénznek venni.

Az orosz elnök bizonyára tisztában van azzal, hogyan alakul a magyarországi politikai helyzet, és azzal is, hogy a Fidesznek a Tisza Párt révén érdemi kihívója akadt.

Kérdésünkre, hogy Putyin mennyiben sértette meg a Fidesz által sokat emlegetett nemzeti szuverenitást, Sz. Bíró Zoltán megjegyezte: miközben Orbán előszeretettel beszél arról, hogy ne szóljanak bele külföldről Magyarország belső viszonyaiba és politikai folyamataiba, ezúttal nem látni jelét annak, hogy a magyar kormány bármilyen formában reagálni szeretne. „Nem is nagyon lehet mit reagálni, hisz Putyin lényegében Orbánnak drukkol. Ezt nehéz lenne visszautasítani. Így aztán minden bizonnyal hallgatás lesz a válasz” – valószínűsítette Sz. Bíró Zoltán.

Putyin számára fontos – folytatta –, hogy Orbánt hatalomban tartsák, különösen azért, mert az orosz elnök retorikai erődemonstrációját semmiképpen sem erősíti meg a gazdaság teljesítménye. Nincs összeomlás, de az orosz gazdaság messze nem úgy muzsikál, mint az előző két évben.

Az Oroszország-szakértő néhány évvel ezelőtt a Fidesz szempontjából határozottan kínosnak gondolta volna, de még most is zavarba ejtőnek tartja azt, ami Szocsiban elhangzott.

Nem hiszi, hogy a Fidesz kifejezetten örül ennek, már csak azért sem, mert az ellenzék jogosan meglovagolhatja a témát. Újabb támadási felület nyílt Orbánnal szemben, tovább erősödik a gyanú, hogy lekötelezettje az oroszoknak.

Putyin tehát nem tett igazán jó szolgálatot Orbánnak, inkább majd azokkal a lépésekkel fog jó szolgálatot tenni, amelyek nem kapnak ekkora nyilvánosságot, hanem a háttérben segítik a Fidesz választási sikerét.

Sz. Bíró Zoltán arra számít ugyanis, hogy a nyilatkozatokon túl Putyin „egyéb eszközökkel” is beszáll a Fidesz oldalán a kampányba. A digitális térben folyó hadviselés terén Oroszország nagy tapasztalatokkal rendelkezik. Emlékezhetünk azokra a beavatkozási kísérletekre, amelyek a 2016-os amerikai elnökválasztáson és számos nyugat-európai országban történtek. Az oroszok igyekeznek olyan híreket és dezinformációkat terjeszteni, amelyek befolyással lehetnek a magyar közvélemény egy részének politikai szándékaira.

Nehéz megítélni, hogy lesznek-e ennél durvább eszközök is. – Tudjuk, hogy az oroszok Montenegróban egészen puccskísérletig elmentek. Nem hiszem, hogy Magyarországon idáig fajulnának a dolgok, de abban is biztos vagyok, a fantáziánk nem elég gazdag ahhoz, hogy elképzeljük, mi mindennel próbálkozhatnak majd – mondta Sz. Bíró Zoltán.