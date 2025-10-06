Kutyák támadtak egy nőre Pécelen, aki súlyosan megsérült, az állatok közül többet ki kellett lőni

Pécel;kutyatámadás;súlyos testi sértés;Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;Tetovált Állatmentők;

2025-10-06 18:26:00 CEST

A környéken körülbelül 15-16 megvadult kutya mozgott falkában, és emberekre, illetve autókra támadtak. Az ügyben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indult nyomozás.

Vasárnap délután arról számolt be a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület a Facebook-oldalán, hogy kutyatámadás történt Pécel és Maglód határában. A támadás következtében egy ember súlyosan megsérült, a kutyák közül pedig hatot ki kellett lőnie egy hivatásos vadásznak.

Azt írták, körülbelül 15-16 kutya mozgott falkában, és emberekre, illetve autókra támadtak. Az egyesület munkatársai megpróbálták külön-külön befogni a kutyákat, de csak egy rossz állapotú vemhes szukát sikerült megfogniuk, az állatot azóta kórházba szállították.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telex érdeklődésére közölte, vasárnap 11 óra körül érkezett hozzájuk bejelentés arról, hogy a péceli Fáy tanya környékén több kóbor kutya támadt meg egy nőt. A megvadult állatok több testrészén is megharapták, emiatt kórházba kellett szállítani, rajta kívül más nem sérült meg.

A lap szerint a rendőrök a helyszínre érve felvették a kapcsolatot a bejelentővel és a péceli önkormányzattal, ahonnan megadták az engedélyt egy hivatásos vadásznak az állatok kilövésére. A rendőrség tájékoztatása szerint a vadász hat kutyát lőtt le, két ebet befogtak, és még több állat befogása folyamatban van. Az ügyben a Gödöllői Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

„A kilőtt kutyák mind chip nélküli szukák voltak, vemhesek, többnek hüvely előreesése volt, rossz állapotban, erősen lekopott fogakkal. A többi kutya a területen szétszaladt. Csapatunknak és egy-két civil állatmentőnek ezután még egy fekete kant sikerült megfogni, majd folytatódott a keresés és a csapdázás” – írta posztjában a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület.