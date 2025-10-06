A környéken körülbelül 15-16 megvadult kutya mozgott falkában, és emberekre, illetve autókra támadtak. Az ügyben gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indult nyomozás.
Életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Ez már a tizenegyedik olyan incidens, amely ismertté vált.
A támadásokat elhallgatja a Fehér Ház, holott több ügynök is az állatok agresszivitásáról számolt be.
Öt állatot veszettségre tesztelnek a hatóságok, a rendőrség súlyos testi sértés gyanújával nyomoz.
A testvérpár fiú tagja a háta mögé küldte a húgát és biciklijével a kutyák elé állt, de az ebek több helyen megharapták őt.
A gyermek súlyos harapásos sérüléseket szenvedett.
A vele lévő kiskutyát már nem tudták megmenteni, elpusztult.
Gyorsított eljárásban négy év fegyházbüntetésre ítélte a Kisvárdai Járásbíróság kedden azt a szabolcsi férfit, aki a vele szemben intézkedő rendőrökre uszította a kutyáját Pátrohán - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.
Míg a megtámadott nő védekezni próbált, lekerült róla az övtáska.
Az állatot lövés érte, és elszaladt. A sérült kutyát később megtalálták és átadták az Állatmentő Ligának.
A futtatóból kitörő kutyákat gazdájuk sem tudta megfékezni, súlyos sérüléseket okoztak a megtámadott áldozatnak.
Egy francia erdőben sétáltatta saját állatait, a környéken pedig ebekkel vadásztak. 93 kutyát vizsgálnak a hatóságok.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a megtámadott ember életét.
A gyerek testével védte húgát, aki így el tudott szaladni.
Kerítés mögül ugrott ki a két agresszív állat, egy szomszédos udvarban támadtak rá az áldozatokra.
Az assszony két yorkit is megmentett a haláltól, bár egyiküknek szinte leszakította fejét az őrjöngő támadó.
Kutya harapott meg egy 2 éves kisfiút Ostffyasszonyfán, súlyos sérülésekkel szállították kórházba a gyereket.
A turisták gázpisztollyal próbálták elriasztani a megvadult házőrzőket, gazdájuk lapáttal vett revansot.
Egy nyúli családi ház udvarán harapta meg az otthon lévő gyermeket a család kutyája - közölte internetes oldalán a rendőrség.
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az ember, akinek kutyája halálra marcangolt egy idős asszonyt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Monaj községben - közölte a Miskolci Törvényszék.
Brutális kutyatámadás történt Kaposváron - írja a Sonline. Az áldozat egy négy éves kislány, aki édesanyjával sétált a toponári városrészben, amikor egy harcikutya súlyosan megsebesítette. A gyermeket mentőhelikopter vitte a pécsi klinikára, a rendőrség nyomoz az ügyben.
Nagyecsedi háza udvarán támadtak meg a szomszéd kutyái egy 85 éves férfit szerdán - írja a police.hu.
A tragédia Nádasladányban történt, az utcán gyalogló nőt egy családi házból kiszökött kutya támadta meg, az asszony belehalt sérüléseibe. Az állat gazdáját gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök - olvasható a police.hu-n. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés vétség megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 33 éves nádasdladányi férfival szemben.
Négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélt a Tatabányai Törvényszék pénteken egy neszmélyi nőt, aki 2014 nyarán beengedte telkére szomszédjának három gyerekét, akikre rátámadt az ott tartott két bullterrier kutya. Az ítélet nem jogerős.
Három kutya megtámadott egy sétáló férfit Debrecenben, a Hosszúpályi úton, a 39 éves férfi nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett - adott hírt a szombaton történt támadásról hétfőn a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Súlyosan megsérült az Északerdő Zrt. hegyaljai erdészeti igazgatóságának egyik munkatársára, akire rátámadt egy szabadon engedett kutya Háromhuta környékén az erdőben - közölte az erdészeti társaság.
Meghalt egy idős asszony, akit egy kutya támadott meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Monaj községben - mondta a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.