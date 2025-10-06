Rendőrökre uszította a kutyáját - itt az ítélet

Gyorsított eljárásban négy év fegyházbüntetésre ítélte a Kisvárdai Járásbíróság kedden azt a szabolcsi férfit, aki a vele szemben intézkedő rendőrökre uszította a kutyáját Pátrohán - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.