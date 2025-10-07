Besétált egy leopárd egy szállodaépületbe Indonéziában

szálloda;Indonézia;vadállat;

Kitört a pánik, de nyugtatólövedékkel ártalmatlanították az állatot.

Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában hétfőn - írja az MTI. A hatóságok a ragadozót végül ártalmatlanították.

Agus Arianto, a nyugat-jávai állatvédelmi hatóság vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, akkor vették észre a ragadozót, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt állt a folyosón. A hotel vezetése riadóztatta a tűzoltóságot, amely viszont az állatvédelmi hatóságot értesítette. Ez utóbbi hatóság emberei nyugtatólövedékkel ártalmatlanná tették az állatot, majd elszállították.

A szállodától alig 5 kilométerre lévő állatkertből augusztus végén szabadult el egy leopárd, ennek ellenére Agus Arianto szerint még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó, tekintettel arra, hogy Indonéziában az utóbbi években többször is előfordult, hogy állatkerti állatok megszöktek.

Hasonló esetekből tragédia is történt már Indonéziában: 2021 februárjában két szökött bengáli tigris halálra marcangolta gondozóját a borneói állatkertben. A két másfél éves tigris egy lyukon keresztül tudott kijutni a ketrecéből, miután a többnapos heves esőzés meglazította a földet. A hatóságok a 47 éves gondozó holttestét és számos elpusztult állatot találtak a tigrisketrec közelében. Az egyik ragadozót élve elfogták, a másikat agresszív viselkedése miatt lelőtték.