Daniel Freund: az Európai Parlament kiáll Magyar Péter mellett

2025-10-07 08:42:00 CEST

Az Orbán-kormány elszánt kritikusaként ismert német zöldpárti EP-képviselő szerint a mentelmi jog pontosan azért van, hogy ne legyenek kitéve politikai indíttatású üldöztetésnek, ezért nem fogják felfüggeszteni Magyar Péter esetében.

Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálja elhallgattatni riválisát, de az Európai Parlament (EP) kiáll Magyar Péter mellett - olvasható a Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő honlapján hétfőn megjelent írásban. Harmadszorra csak sikerülni fog - gondolhatták a magyar hatóságok - olvasható a honlapon.

Immár három külön indítványt terjesztettek be az Európai Parlamenthez Magyar Péter EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztése céljából, lopás és rágalmazás címén. Ha Magyar Péter mentelmi jogát felfüggesztenék, akkor az ügyészek vizsgálatot indíthatnának ellene.

A honlapon olvasható írás szerint azonban úgy tűnik, a valódi indok e lépés mögött Magyar Péter növekvő politikai sikere hazájában, a magyarországi ellenzék vezetőjeként. Népszerűsége egyre nagyobb nyomást gyakorol az Orbán Viktor miniszterelnök vezette Fidesz pártra, amely 15 éve első ízben hátrányban van a közvélemény-kutatási eredmények szerint. Ha választásokat tartanának holnap Magyarországon, akkor Magyar Péter pártja, a Tisza győzne - emlékeztet a közlemény.

A képviselői mentelmi jog pontosan a választott képviselők védelmét szolgálja a politikai indíttatású üldöztetéssel szemben. Az Európai Parlament kedden fog szavazni a magyar indítványról, és nem fogja felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát - szögezte le Daniel Freund.

„Abszurdak a Magyar Péter elleni vádak. Orbán lejárató kampánnyal próbálja kiiktatni politikai ellenfelét. Az Európai Parlament visszautasítja, hogy ilyen módon eszközként használják. Nem fogjuk felfüggeszteni Magyar Péter mentelmi jogát! Orbán manőverével bizonyítja, hogy mennyire kétségbeesett. A Fidesz jelenleg lemaradásban van Magyar Péter Tisza pártjával szemben a közvélemény-kutatásokban. A Tisza fenyegeti Orbán hatalmi monopóliumát, és megnyerheti a 2026-os választásokat. Orbán minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt elkerülje” - idézik a honlapon Daniel Freundot.