„Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm” – mondta Semjén Zsolt a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről

2025-09-22 17:16:00 CEST

A miniszterelnök-helyettes szemenszedett hazugságnak és forrás nélküli rágalomnak nevezte az ügyet, szerinte „ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt”. A KDNP elnöke közölte, hogy a feljelentéseket megtették.

Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm – jelentette ki Semjén Zsolt hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök-helyettes Orbán Viktorhoz hasonlóan a Szőlő utcai javítóintézet (vagyis a Budapesti Javítóintézet) ügyével kapcsolatban nyilvánult meg. Úgy fogalmazott, hogy egy ördögien felépített karaktergyilkosság zajlik, ami „maga a vérvád”.

Semjén Zsolt szemenszedett hazugságnak és forrás nélküli rágalomnak nevezte az ügyet, majd közölte, hogy a feljelentéseket megtették. Hozzátette, ő esküdt ellensége a pedofíliának, amit azzal indokolt, hogy az első volt, aki az „LMBTQ-lobbival szembe mert menni”. A KDNP elnöke szerint a Demokratikus Koalíciónak (DK) az fáj, hogy az egyházat megvédte a támadásaiktól, és most ez a bosszú.

„A legaljasabb az egészben, hogy tudván tudják, nem igaz belőle semmi, de azt gondolják, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Nem kell a politikai nézeteimmel egyetérteni. De ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt”– mondta idegesen Semjén, majd leszögezte:

„Soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. (…) Ebben az országban én vagyok az egyik legátvilágítottabb ember. Nem hagyom magam ártatlanul tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni.”

Mint arról beszámoltunk, „Ők is áldozatok” feliratú, kitakart arcú gyerekeket ábrázoló transzparensekkel tiltakozott a DK a Szőlő utcai „pedofilbotrány” ellen a Belügyminisztérium épülete előtt. Az eseményen Dobrev Klára, a DK elnöke arról beszélt, hogy Pintér Sándor belügyminisztert, a rendőrségért felelős minisztert személyes felelősség terheli amiatt, hogy tíz éven át szabadon működhetett egy ember, aki gyerekeket szállított – megfogalmazása szerint – állami vezetőknek szexuális igényeik kielégítésére.

Az Orbán-kormány nevében a múlt héten Tuzson Bence igazságügyi miniszter már reagált Dobrev Klára állításaira, amelyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett, „valótlannak, minden alapot nélkülözőnek” minősítve azokat. A tárcavezető hozzátette: „Az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik, mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült.”

Orbán Viktor is kitért az ügyre hétfőn az Országgyűlésben. „Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást. Ez egy sunyi, kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben” – közölte a miniszterelnök. Hozzátette, mindenki eljárással néz szembe, aki rágalmazta a kormánya tagjait.