Több órára leállt a Szent János Kórház informatikai rendszere

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedd délelőtt – írja a Telex. A lapnak több olvasója jelezte, hogy emiatt komolyabb fennakadások voltak: az orvosok emiatt nem tudtak konzíliumot adni, nem látták a betegek laboreredményeit, és nem is tudták laborra küldeni őket, nem tudtak gyógyszert felírni, és mivel a zavar a sürgősségi osztályt is érintette, a mentőket sem tudták fogadni.
A portál a kórház honlapján megjelent közleményt is idézi, amely szerint átmeneti informatikai hibáról volt szó, ami miatt előfordulhatnak „apróbb fennakadások”. A közlemény szerint a járóbeteg-ellátás zavartalanul működött, de a rendszer helyreállításáig „kisebb várakozási időre lehet számítani”.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) a Telexnek azt mondta, hogy nem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.