Némi vita után be tudták vinni Magyar Péterék az adományokat a Szent János Kórház területére

egészségügy;adomány;Szent János Kórház;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-20 12:35:00 CEST

Az intézmény kommunikációs munkatársa az utcán akarta átvenni a kézfertőtlenítőket és higiéniai szereket, de a Tisza Párt elnökének végül sikerült bemennie.

Az utcán akarták átvenni az adományokat a Szent János Kórházban – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke hozzátette, „nem tolvajok vagyunk, mint az orbáni maffia tagjai”, és közölte, bementek és a kórház területén adták át a kézfertőtlenítőket és higiéniai szereket.

A Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videóból az is kiderül, hogy a helyszínen elsőként gyertyagyújtással és egy perc néma csenddel emlékeztek a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra.

Az intézmény kommunikációs munkatársa az utcán megköszönte az adományokat, és az épület előtt akarta átvenni azokat, kiemelve, a kórházban nem lehet pártrendezvényt tartani, és biztosítani szeretnék, hogy a betegek be tudjanak menni. Magyar Péter ragaszkodott ahhoz, hogy bevigyék az adományokat, hangsúlyozva, „gondolom senki mástól sem az utcán szokták átvenni”. Hozzátette, nem tartanak pártrendezvényt, és arrébb állnak, senkit sem akadályoznak. Egy rövid vita után be tudtak menni a kórház területére az adományokkal.

A Tisza Párt elnöke közölte, 87 kórházba visznek ma adományokat, „szinte az összes magyar kórházhoz eljutunk”.

Magyar Péter pénteken arra szólította fel a miniszterelnököt, utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy szombaton engedjék átvenni az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban. Tudomásuk szerint ugyanis a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket. Magyar Péter akkor leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák majd 100 kórházba sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását.

Takács Péter erre úgy reagált, Magyar Péter megint hazudik, és minden kórház át fogja venni az adományokat, bár – mint írta – „tudjuk jól: nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja”. Egyben – megköszönve az adományozási szándékot – kiemelte, hogy bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adomány átadása a kórház épületén kívül, a bejárat közelében lehetséges az arra kijelölt munkatársnak. Az adományozás – folytatta – nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek. Arra sem jogosult az adományozó, hogy a kórház területén sajtótájékoztatót tartson, oda sajtótájékoztatót szervezzen, illetve a dolgozókról felvételt készítsen.

Magyar Péter válaszul leszögezte, miután nyilvánosan felszólította Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyék a kivéreztetett kórházaknak, látva az óriási felháborodást, Takács visszakozott, sebtében posztolt és kiküldetett egy hivatalos választ. Hozzátette, a Tisza Szigetek tagjai, az önkénteseik, mint bármelyik magyar állampolgár be fognak menni a kórházak főbejáratán és az ott dolgozó munkatársak által kijelölt helyiségben a hivatalos eljárásnak megfelelően fogják átadni az adományokat. Megjegyezte, sajtótájékoztatót nem fognak tartani a kórházakban, viszont az átadást dokumentálni fogják.