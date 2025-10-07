Tompos Márton mindenkit kér, hogy jelentse a Metát átverő megafonosokat

jelentés;tilalom;politikai hirdetés;megafon;Momentum;Donáth Anna;Meta;Tompos Márton;

A momentum politikusa Bohár Dánielt már leleplezte, hogy a korábbi gyűlöletpropaganda helyett kimértebb hangon, de a Fidesz érdekében kijátssza a politikai hirdetések tilalmát.

Az első megafonos fecske ne csináljon nyarat, jelentsd te is a megafonos propagandát – szólította követőit Tompos Márton a Momentum országgyűlési képviselője, hogy ha szembetalálják magukat bármelyik megafonos propagandista hirdetésével a Meta közösségi oldalain, akkor azonnal jelentsék illetéktelen politikai hirdetésnek.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett, hogy október 6., hétfő óta nem lehet politikai hirdetéseket közzétenni a Meta felületein, sem a Facebookon, sem az Instagramon.

Tompos Márton szerint a tilalom célja helyes, miivel rengeteg orosz propaganda, álhír és összeesküvés-elmélet terjengett a platformon fizetett hirdetésként, Magyarországon pedig a Fidesz elárasztotta minden felhasználó hírfolyamát az agyrohasztó propagandával. Az ügyben kiemelte Donáth Anna, a Momentum volt EP-képviselője szerepét, aki az EU egyik főtárgyalója volt annak a folyamatnak, amely az amerikai óriáscég megregulázását tűzte ki célul.

„Szóval ez véget ért, de a Fidesz csinovnyikjait azért fizetik, hogy megtalálják a kiskapukat. Jelentem, hogy Bohár Dánielnek már sikerült is átesnie a szűrőn. A taktikája most nem a jól megszokott agyrohasztó gyűlölettel átitatott, megkomponált propagandavideó volt, mint eddig. Ehelyett úgy beszélt a Tisza Világ applikációról, mintha egy veled is megtörténhet videót néznél, a szóhasználat is eltér a korábbi stílustól és letisztultabb, szelfi kamerába mondott szöveggel operál. A fideszes politikai propaganda pedig csak a végén jelenik meg, rejtettebb formában, így sokkal felhasználóbarátabb élmény lehetett a cél, mintha a haverod csinálta volna a videót” – tette hozzá Tompos Márton, aki szerint „vissza kell venni a hazánkat” a fizetett gyűlölködő provokátoroktól.