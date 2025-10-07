Kövér László: Borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik

bor;demokrácia;Kövér László;Országház;

Hibátlan párhuzam.

Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sorsközösségben létezik - mondta Kövér László kedden Az Országház Bora 2025 verseny díjátadó ünnepségén az Országházban. Felidézte, kilenc évvel ezelőtt azzal a szándékkal indították útjára Az Országház Bora versenyt, hogy méltó módon ismerjék el mindazok áldozatos munkáját, akik minden nap tesznek a magyar borért. A házelnök azonban hangsúlyozta, borunkat és demokráciánkat napjainkban egzisztenciálisnak nevezhető veszélyek fenyegetik.

Kövér László emlékeztetett, a XX. században a bor és a demokrácia is sanyarú helyzetből indult: a Trianonban megcsonkított, szőlőterületeinek és borpiacának kétharmadát elveszítő Magyarországon a demokráciának a kommunista diktatúrából, a magyar bornak pedig az úgynevezett létező szocializmus okozta igénytelenségből és minőséghiányból kellett feltámadnia. 1990 után mindkettő újjászületett - idézte fel.

Figyelmeztetett azonban a magyar szőlőtőkéket egy külvilágból érkező vész, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság veszélyezteti, miközben a szőlővésztől függetlenül a nyugati világ borkultúrája és benne a magyar borkultúra is egyre erősebb támadás alatt áll. Az alkoholmentes bor hasonló képtelenség, mint az Európai Unióban egyre inkább terjedő népakarat nélküli demokrácia - figyelmeztetett, hozzátéve: a jelenlegi európai demokráciát - és benne óhatatlanul a magyar demokráciát is - fenyegető legnagyobb veszély a népakarat elfojtása és mellőzése a politika alakításában.

Kiemelte: ennek jeleit látni napjainkban az EU vezetése által folytatott politikában, amely az Európai Uniót a béke, a demokrácia és a jólét ígéretéből a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává alakítja. A népakarat és a bor jövője szorosan összefügg: vajon az Európai Bizottság által a dél-amerikai Mercosur államokkal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás áterőltetése miként fogja érinteni az európai borászok versenyképességét? - vetette fel.

A mai vészterhesen vajúdó világpolitikában és világgazdaságban mi, magyarok meg tudjuk-e védeni népakaraton nyugvó demokráciánkat, és többek között meg tudjuk-e védeni szőlészeteinket és borkultúránkat - tette fel a kérdést a házelnök, hangsúlyozva: az életünk, a gyermekeink, unokáink jövője áll vagy bukik értékeink megvédésén.

A bormustrára idén 84 borászat nevezett 18 magyarországi és 2 határon túli borvidékről, összesen 194 tétellel.

Az olaszrizling kategória győztese a dél-balatoni Bujdosó Pincészet 2023-as Hegybor 270 tétele lett, a furmintok versenyét a tokaji Dereszla Pincészet 2022-es Furmint Selectionje nyerte, az egyéb fehérbor kategóriában pedig a Balaton-felvidéki Dobosi Borbirtok 2023-as Bio Juhfarkja végzett az első helyen.

A kékfrankosok közül a villányi Bock Pince 2021-es Kékfrankos Selectionjét ítélte a legjobbnak a zsűri, a bikavér kategória nyertese a Vesztergombi Pince 2021-es Szekszárdi Bikavérje lett, míg a kadarkák közül ezúttal a szekszárdi Takler Borbirtok 2024-es Örökség Kadarkája szerzett első helyet.

Lelovits Tamás Pincészetének 2022-es Villányi Cabernet Franc-ja bizonyult a cabernet franc kategória idei legjobbjának, a tokaji aszú kategória aranyérmese az Erzsébet Pince 2017-es 6 puttonyos Tokaji Aszúja lett, a pezsgők között pedig a Dereszla Pincészet 2020-as Tokaji Vintage Brut tétele végzett az élen.