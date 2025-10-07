Külügyi és energiabiztonsági szakértőnek akarja felkérni a Tisza Párt az Orbán-kormány korábbi utazó nagykövetét

Orbán-kormány;tárgyalás;külügy;Vodafone;energiabiztonság;telekommunikáció;Tisza Párt;Orbán Anita;

2025-10-07 20:56:00 CEST

Az ellenzéki párt elismerte a tárgyalás tényét Orbán Anitával, a Vodafone globális igazgatójával.

Komoly tervei vannak a Tisza Pártnak Orbán Anitával. Az USA-ban doktorált külügyi és energetikai szakértő a második Orbán-kormány idején az energiabiztonságért felelt nagyköveti rangban, később a Vodafone vezérigazgató-helyettese lett, jelenleg pedig a telekommunikációs cég globális igazgatója. Könyvet is írt, amiben Putyin birodalmi restaurációs terveit kritizálta – írja a hvg.hu. A lap kérdésére a mára váltópárti státuszba jutott ellenzéki erő annyit közölt: „Magyar Péter a működő és emberséges Magyarország programjának és csapatának összeállítása során kikéri számtalan, nemzetközi területen is elismert magyar szakember véleményét. Így Orbán Anitával is egyeztetett külügyi és energiabiztonsági területen.”

E szerint Orbán Anita nem tagja a pártnak, és formális kapcsolata sincs a Tiszával, mivel jelenleg a Vodafone Global kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője – áll a Tisza Párt tájékoztatásában. A cikk szerint Orbán Anita – aki öt éve szerepel folyamatosan a Forbes magazin legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján – azután távozott Londonba, hogy a magyar állam és a 4iG 2023-ban felvásárolta a ma már One néven működő Vodafone-t. Emellett igazgatótanácsi tag a prágai Draslovka vegyipari vállalatnál.

A hvg.hu arról is ír, hogy az 51 éves, háromgyermekes Orbán Anitának – csakúgy, mint a Tisza Párt több szakértőjének, mint Ruszin-Szendi Romulusznak, Kármán Andrásnak vagy Gilly Gyulának – volt kapcsolata a Fidesszel és a korábbi Orbán-kormányokkal. A 2010-es parlamenti választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként indult volna a fővárosban, Újbudán, de végül a jelöltségtől egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett, majd később egy amerikai cseppfolyósítottföldgáz-vállalat, a Tellurian LNG londoni központjában dolgozott.