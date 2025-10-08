Nézőpont kérdése

eső;időjárárás;

2025-10-08 06:00:00 CEST

Esik. Igen, esik. Végre posztolhatunk arról, hogy már megint ázunk, hogy a hideg szél próbálja kitépni az esernyőt a markunkból, bosszankodhatunk, hogy már megint lefröcskölt az autó, amikor álltunk a pirosnál a zebra előtt, balhézhatunk azért, mert nem raktunk be cserezoknit, és ramattyá ázott a cipőnk talpa, és benne a didergő lábaink összes kisujja.

A szürkeség is milyen már, és miért nem süt egy kicsit a nap, meg különben is, kinek kell egy ilyen fránya hétindító esős hétfő.

Tehát bosszankodhatunk, vagy választhatjuk azt az alternatívát, hogy elfelejtjük a hétfőt, kiállunk a kertbe, a teraszra, az erkélyre, a ház ajtaja elé egy forró bögre teával, ami nemcsak azért hivatott, hogy megigyuk, hanem azért is, hogy felmelegítse a kezeinket, majd a lelkünket.