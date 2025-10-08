Nézőpont kérdése

A szürkeség is milyen már, és miért nem süt egy kicsit a nap, meg különben is, kinek kell egy ilyen fránya hétindító esős hétfő.
2025-10-08 06:00:00 CEST
Habár az európai futballban nagy általánosságban négy topligáról (angol, német, olasz, spanyol) beszélnek, az angol az elmúlt években népszerűségben szinte köröket vert a többi riválisára. A Premier League-ben játszani igazi státusz, aki viszont nem váltja be szinte rögtön a hozzá fűzött reményeket, pokoli támadásoknak lesz kitéve mind a sajtó, mind a szurkolók, a közösségi média részéről. Erről a témáról bizonyára a harmadik liverpooli szezonját megkezdő Szoboszlai Dominik is tudna mesélni. Nézzük meg az angol foci sötét oldalát!