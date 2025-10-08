„Legalább azt tudja, hogy Szlovákia van” – mondta Hernádi Zsolt Donald Trumpról és arról, hogy mi már megszoktuk az orosz kőolajat

MOL;Hernádi Zsolt;Donald Trump;orosz olaj;Barátság kőolajvezeték;

2025-10-08 01:36:00 CEST

A Mol-vezér azt ecsetelte, hogy Magyarországnak és északi szomszédjának fájna, ha nélkülöznünk kellene az orosz energiahordozókat, de a valóság ezt most sem támasztja alá.

Mindenki bírja a fájdalmat, kivéve azt, aki érzi – ezzel a Shakespeare-idézettel üzent a 444 tudósítása szerint Hernádi Zsolt a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio keddi gazdasági konferenciáján azoknak, akik szerint az európai országoknak, kiemelten Magyarországnak és Szlovákiának le kellene válnia az orosz olajról. A leválást leghangosabban Donald Trump még szeptemberben szorgalmazta, hogy azt megérezze az Ukrajna ellen több mint három és fél éve háborút indító agresszor Oroszország. Akkor azt mondta, beszélni fog Orbán Viktorral, hogy Magyarország ne vásároljon több orosz kőolajat, és a magyar miniszterelnök le fog állni. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kérés Szlovákiára is vonatkozik.

A hvg.hu beszámolója szerint a Mol-vezér a korábbi erőteljes figyelmeztetésre visszavágott az amerikai elnöknek: „Ahogy szlovák kollégám fogalmazott: mi nagyon örülünk Donald Trump elnök szavainak, mert már tudjuk, hogy tudja, hogy létezik egyáltalán olyan ország, hogy Szlovákia”. Odacsördített az Európai Uniónak is. – „Mint egy jó eminens tanuló, értékek mentén hozza meg a döntéseit, teljesen figyelmen kívül hagyva a gazdasági racionalitásokat (...) Ideológiáktól terhes a levegő, szankciókról folyó beszédtől hangos az Európai Unió” – folytatta gondolatait Hernádi Zsolt.

Mint ismert Donald Trump nemrég még le akarta beszélni Orbán Viktort az orosz kőolajvásárlásról, de nem járt sikerrel. Ahogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elárulta, Orbán Viktor arról tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy a „rezsicsökkentett” árak csak az orosz energiabeszerzéssel tarthatók fenn, Donald Trump pedig elfogadta az érveit.

Más kérdés, hogy ezzel a magyar miniszterelnök ismét megpróbálta megtéveszteni a amerikai elnököt orosz kőolaj azért nem biztosíthat semmilyen rezsicsökkentést, mert „rezsicsökkentett” üzemanyagár nem létezik: a terméket a kutak piaci áron adják. Emellett az MVM a nyilvános adatok szerint az orosz földgázért is piaci, a holland tőzsdét követő – annál gyakran magasabb, de semmiképp sem sokkal alacsonyabb – árat fizet.