Donald Trump azt mondta, beszélni fog Orbán Viktorral, hogy Magyarország ne vásároljon több orosz kőolajat

Orbán Viktor;Donald Trump;orosz olaj;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-23 22:09:00 CEST

Van egy olyan érzése, hogy a magyar miniszterelnök le fog állni. Arra a kérdésre, hogy a NATO-tagországok lelőhetnék-e légterükbe behatoló orosz drónokat, az amerikai elnök habozás nélkül igennel felelt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott Donald Trump a New York-i ENSZ-közgyűlés margóján. A CNN élő hírfolyama szerint a közös sajtótájékoztatóján az amerikai elnök kapott egy kérdést is, korábbi figyelmeztetése nyomán mit üzen annak az Orbán Viktornak, aki Magyarország nevében nem áll le az orosz kőolaj vásárlásával.

Ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy érzem, ha megtenném, akkor leállna. Azt hiszem, fogok is beszélni vele

– jelentette ki az Egyesült Államok elnöke. Ez a rész 3 perc 40 másodpercnél kezdődik a Fehér Ház YouTube-csatornáján közzétett videóban.

Egy másik kérdésre, hogy a NATO-tagországoknak lelőhetnék-e légterükbe behatoló orosz drónokat, az amerikai elnök habozás nélkül igennel felelt.

Donald Trump korábban figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok akkor fog újabb energiaügyi szankciókat kivetni Oroszországra, ha a NATO tagországai – főleg Törökország, Magyarország és Szlovákia – leállnak az orosz kőolaj vásárlásával. Előtte Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szólt, hogy az EU-nak kellene leállnia, egy kérdésre pedig azt is világossá tette,. hogyx ez Magyarországra és Szlovákiára is vonatkozik.

A két felszólítást az Orbán-kormány részéről napokig mély hallgatás övezte, mígnem Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hete a Kormányinfón kijelentette, a magyar kormány magyar érdekeket képvisel, Magyarország pedig fenntartja a vásárlást a biztos elérhetőség és az ár miatt. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Európának hosszú távon az lenne az érdeke, hogy gazdasági együttműködésre törekedjen Oroszországgal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány elítéli, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve háborút indított Ukrajna ellen, de Európa válaszai közül a szankciók hatásait érdemes vizsgálni, különösen az európai és az orosz gazdaságra gyakorolt következményeiket. „Az elmúlt három évben az orosz gazdaság növekedési üteme lényegesen meghaladta az európaiét. A szankciós politika így, bár érthető morális alapokra épült, teljesen eredménytelennek bizonyult” – értékelte a helyzetet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely nagyrészt visszhangozta a Hernádi Zsolt Mol-vezér érveit, amelyeket szakértők nagyrészt cáfoltak már.

A kormányinfót megelőzően, múlt kedden lapunk a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumot hiába kérte, hogy nyilvánítson véleményt az amerikai álláspontról, a jelek szerint a „nemzeti érdekképviselet” jelen ügyre nem érvényes.