Balog Zoltán egyházkerülete 1,1 milliárd forintért vett az államtól egy balatoni üdülőt

2025-10-08 08:18:00 CEST

A Dunamelléki Református Egyházkerület a kegyelmi botrány után is több milliárd forint értékben kapott ingyen telkeket és épületeket, ezúttal viszont fizetniük kellett a balatonboglári üdülőért.

Jelzálogjog nélkül, több mint egymilliárd forintért vásárolt meg az államtól egy balatoni üdülőt a Balog Zoltán püspök vezette Dunamelléki Református Egyházkerület – értesült a HVG.

A lap szerint a kegyelmi ügyben fontos szerepet játszó református püspök egyházkerülete júliusban vette meg az államtól a 9604 négyzetméteres balatonboglári üdülőt. A földhivatali papírok szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árverésen adta el a „kivett üdülőépület, udvar és két egyéb épület” besorolású ingatlant, amelyet csak egy keskeny parti sétány választ el a Balatontól.

A vételár 897 millió forint plusz áfa volt, vagyis összesen mintegy 1,1 milliárd forint.

Az egyházkerületnek ötven ingóságot – többnyire szekrényeket és klímákat – is meg kellett vásárolnia az üdülővel együtt, ezekért további 3,1 millió forintot kellett fizetnie. Az illetékfizetés alól viszont a törvény szerint mentesülnek az egyházi jogi személyek. Az összesen négyszintes épület hasznos alapterülete nagyjából 1900 négyzetméter – vendégszobák, étterem, konyha, oktatóterem, előadóterem –, de a telken vannak még kisebb tárolók és egy csónakház is.

A HVG által megismert adásvételi szerződés szerint az árverési biztosíték 285,5 millió forint volt, az e feletti összeget pedig egy hónapon belül kellett kifizetni. A lap emlékeztet: a Dunamelléki Református Egyházkerületnek ezúttal fizetnie kellett a tulajdonjog megszerzéséért, de korábban sok esetben, más felekezetekhez hasonlóan ingyen jutott ingatlanokhoz: az utóbbi csaknem másfél évtizedben több mint 270 ingatlan került ingyenesen a különböző egyházakhoz, ezek összértéke már a 80 milliárd forintot is meghaladta. A Balog Zoltán vezette egyházkerület a kegyelmi botrány óta is több milliárd forint értékben kapott ingyen telkeket és épületeket.