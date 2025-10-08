Majka a Csurran, cseppenről: Tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz

Majka;kormánykritika;Bindzsisztán;

A rapper azt tartja furcsának az egészben, hogy „innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint ő, folyamatosan a regnáló kormány ellen ír dalokat”.

„Tudtam már a dal elkészültekor, hogy ebből nagy balhé lesz. Az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat” – jelentette ki Majoros Péter a Story magazin új podcastjában, szúrta ki a 24.hu.

A műsor első vendégei az RTL kreatív vezetője, Verebély Marcell és Majka voltak, és többek közt az X-Faktor kulisszatitkairól beszéltek, de szó esett a Csurran, cseppen című dal körül kialakult politikai botrányról is. Arra a kérdésre, sejtette-e, hogy a dal miatt egyik pillanatról másikra a politikai csatározások középpontjába kerülhet, a rapper azt felelte:

„Amikor elkészült a dal, akkor én tudtam abszolút. Hát már az Azt beszélik a városban című dalt is eléggé felkapták. Csak akkor még nem tudtam, melyik oldal fogja kitűzni a zászlajára ezt a dalt.”

Majka szerint az a típus, mint ő, mindig ellenzékből kell, hogy elmondja a véleményét. Annak pedig külön örül, hogy az RTL tiszteletben tartja a zenészi autonómiáját, és a csatorna nem szól bele abba, hogy mit csinál. Amikor arról kérdezték, hogy a történtek után az emberek szeretetét vagy gyűlöletét érzi-e jobban, azt mondta, túl van lihegve ez a dolog.

„Ez a politikai oldalról van. Az embereket, akik ott állnak a koncerten és éneklik a dalt, azokat abszolút nem érdekli, hogy ez kiről szól, miről szól, hova tartozik. Szerintem túlgondoljuk ezt a dolgot. De egyébként annyi változás van, hogy sokkal többen vannak most a koncerteken.”

Mint arról beszámoltunk, nagy visszhangot váltott ki, hogy Majka július 19-én a debreceni Campus Fesztiválon több alkalommal is előadta a Bindzsisztán nevű képzeletbeli ország korrupt vezetőjéről szóló Csurran, cseppen című dalát. Az előadás végén a zenész, a dalban a miniszterelnök szerepét játszva, az „Isten áldja Bindzsisztánt, baszd meg!” felkiáltással zárta a produkciót, majd az egyik közreműködő egy fordítva tartott mikrofonnal imitálta, hogy fejbe lövi őt. Ezután Majka a színpadon összeesett, a közönség ovációban tört ki, majd elhangzott a refrén.

Bár a kormányközeli média és fideszes politikusok azt állították, hogy a zenész Orbán Viktor megölésére buzdított, valójában egyszer sem hangzott el sem a kormányfő, sem más létező személy neve, mégis egészpályás letámadást indítottak ellene. A színpadi fejlövést a rapper megismételte a siófoki Plázson is, utána pedig hosszú Facebook-posztban zárta le az ügyet a maga részéről. Majka boszorkányüldözést emlegetett, és úgy fogalmazott, hogy az őt ért koholt vádak csak azt támasztják alá, hogy „rettentően nagy szükség van a politikai klíma megváltoztatására” ebben az országban.